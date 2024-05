Diskontom rastie konkurencia: Na Slovensko mieri ďalší lacný reťazec! Tovar nakúpite za zlomok ceny

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Na Slovensko pravdepodobne mieri nový reťazec s cenovo dostupným tovarom. Diskontná sieť Dealz je súčasťou spoločnosti Pepco Group a ponúka široký sortiment tovarov za veľmi priaznivé ceny. Svoju pôsobnosť plánuje rozšíriť do dvoch krajín strednej Európy a Slovensko má byť jednou z nich.

Na príchod reťazca upozornil portál Aktuality.sk. Ten si všimol, že v poľských predajniach Dealz sa začali objavovať slovenské popisy pre mnohé produkty. Nejde len o prípravu na slovenský trh, ale aj český, keďže rovnako pribúdajú aj lokalizované popisy v češtine. Okrem Slovenska by mal totiž Dealz zamieriť aj do susednej Českej republike. Konkurovať by mohol predajniam ako je Kik či Action.

V sieti predajní si zákazníci môžu zakúpiť rôzny tovar od potravín a nápojov cez kozmetiku, hračky až po produkty do domácnosti či knihy. V ponuke má aj produkty známych značiek, ktoré predáva za nižšie ceny.

Dealz už niekoľko rokov pôsobí v spomínanom susednom Poľsku. Sieť je pod značkou Poundland populárna aj vo Veľkej Británii.