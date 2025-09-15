Nabitý deň prezidenta SR Petra Pellegriniho: Po Národnej púti v Šaštíne zavítal na SVADBU! Bolo to viac ako symbolické

BRATISLAVA - Po dnešnej Národnej púti, ktorej súčasťou bola aj svätá omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, čakala prezidenta SR Petra Pellegriniho ešte jedna nečakaná, ale o to viac príjemná návšteva. Zavítal totiž na svadbu, kde sa brali členovia čestnej stráže prezidenta SR.
Prezident SR Peter Pellegrini ukázal aj tohto roku, že je pravým kresčanom, keď sa už tradične zúčastnil svätej omše v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Po preslove biskupa Františka Trstenského ho čakal ďalší program.
Svadba členov čestnej stráže
Tentoraz išlo o milé pozvanie na svadbu, kde sa brali dvaja členovia čestnej stráže prezidenta SR. Prítomnosť samotnej hlavy SR bola preto viac ako symbolická. Na sociálnych sieťach dokonca Prezidentský palác spoločne s čestnou strážou uverejnili sériu niekoľkých fotiek, kde prezident SR srdečne gratuluje mladomanželom. Pri ženíchovi nechýbali dokonca ani slzy dojatia.
Popis pri príspevku znel nasledovne: "Rovnako ako pán prezident, novomanželom srdečne gratulujeme a želáme veľa lásky, radosti a šťastia na spoločnej ceste životom."