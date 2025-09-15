Ministri zahraničných vecí sa stretnú na diskusiu o Ukrajine, Blízkom východe, obrane, bezpečnosti a ďalších témach

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok dnes odcestuje do Bruselu, kde bude v utorok 16. septembra 2025 zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
Ministri a štátni tajomníci rezortov diplomacií štátov EÚ budú diskutovať o príprave októbrového zasadnutia Európskej rady, ktoré sa zameria na situáciu na Ukrajine a Blízkom východe, tiež európsku obranu, bezpečnosť a ďalšie európske témy, ako konkurencieschopnosť, bývanie a migrácia.
EÚ sa sústredí na právny štát v kandidátskych krajinách
Pravidelný výročný dialóg o právnom štáte v členských štátoch Únie na základe najnovšej, v poradí šiestej Správy o stave právneho štátu v EÚ sa zameria na situáciu v štyroch vybraných kandidátskych krajinách - v Albánsku, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku. Diskusia na Rade sa bude týkať zároveň návrhu programových iniciatív Európskej komisie na rok 2026.
Pred zasadnutím Rady EÚ pre všeobecné záležitosti sa uskutoční šiesta medzivládna konferencia s Albánskom, na ktorej sa zúčastní aj štátny tajomník slovenskej diplomacie Marek Eštok. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.