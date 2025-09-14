Skrátenie obchádzkovej trasy: Na D1 do Trnavy je otvorená výjazdová vetva z križovatky Bernolákovo

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Na diaľnici D1 v smere do Trnavy je otvorená výjazdová vetva z križovatky Bernolákovo. Obchádzková trasa sa tak skrátila a vozidlá už nemusia ísť po tejto trase až do mesta Senec. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v súvislosti s uzáverou diaľnice D1 v smere do Trnavy v úseku diaľnice D1 Zlaté piesky - Senec informujú, že v nedeľu od 12.20 h sa na obchádzkovej trase vedenej po štátnej ceste I/61 od križovatky Zlaté piesky otvorila výjazdová vetva z križovatky Bernolákovo smer D1 Trnava,“ uviedla polícia.