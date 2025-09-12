Po leteckej bombe delostrelecká mína: Poplach pre ďalšiu nevybuchnutú muníciu! Zasahoval pyrotechnik

PREŠOV - V ranných hodinách bol počas čistiacich prác pracovníkom Slovenskej správy ciest nájdený pod mostom miestnej komunikácie podozrivý predmet. Ukázalo sa, že ide o muníciu z čias 2. svetovej vojny.
Napriek tomu, že 2. svetová vojna skončila pred 80 rokmi, s jej pozostatkami sa na našom území stretávame dodnes. Iba pred pár dňami vystrašila Bratislavčanov letecká bomba objavená pri výkopových prácach v centre mesta. Kvôli viac ako 200 kilogramov vážiacej munícii musela byť dokonca evakuovaná časť centra a ľudia nemohli prísť ráno do práce.
Dnes v ranných hodinách bol zasa počas čistiacich prác pracovníkom Slovenskej správy ciest nájdený pod mostom miestnej komunikácie podozrivý predmet, tentokrát na východe krajiny. "Na miesto bola privolaná hliadka a následne aj pyrotechnik z PPÚ KR PZ Prešov, ktorý potvrdil, že ide o delostreleckú mínu kalibru 50 mm z obdobia 2. svetovej vojny," uviedla prešovská krajská polícia. Munícia bola prevzatá a odvezená na bezpečné zneškodnenie.
Občanov upozornili, aby v prípade nálezu podozrivých predmetov z obdobia vojny s nimi v žiadnom prípade nemanipulovali a okamžite kontaktovali linku 158.