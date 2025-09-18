Mesto žiada vyriešiť problém zastávok na električkovej trati v Petržalke, uviedol Vallo

BRATISLAVA - Hlavné mesto požaduje od zhotoviteľa električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, čo najrýchlejšie vyriešenie problému so zastávkami na novej trati, ktoré nie sú stále dokončené a sfunkčnené. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Mesto pôvodne avizovalo, že zastávky budú dokončené do začiatku školského roka, doteraz sa tak nestalo.
Podľa primátora subdodávateľ zhotoviteľa, ktorý mal zhotoviť dané prístrešky, podcenil náročnosť ich výroby, nezvládol technické riešenie a zároveň je vo veľkom omeškaní. „Dnes nemáme presvedčenie, že je schopný dokončiť to dielo,“ zdôraznil Vallo. Magistrát preto podľa neho tlačí na zhotoviteľa, aby zabezpečil dokončenie diela v čo najkratšom čase. Z logických dôvodov však primátor termín v súčasnosti, podľa jeho vyjadrení, povedať nevie. Zároveň sa obyvateľom ospravedlnil, že stále nie sú funkčné všetky električkové zastávky vrátane detailov.
Termín dokončenia zastávok
Hlavné mesto už začiatkom septembra pre TASR uviedlo, že termín s dokončením zastávok sa nepodarilo dodržať. Magistrát to odôvodnil podcenením viacerých záležitostí zo strany subdodávateľa. „Subdodávateľ výrazne podcenil náročnosť výroby, logistiky dopravy aj inštalácie prístreškov priamo na mieste. Všetky prístrešky sú totiž navrhnuté ako atypy len pre túto jednu trať,“ skonštatoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že napriek mnohým výzvam a úsiliu o urýchlenie procesov ich subdodávateľ v požadovanej kvalite nebol schopný dokončiť do záveru prázdnin.
Výstavba trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.