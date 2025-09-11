Proces s Róbertom Lališom v kauze starých vrážd sa zopakuje od začiatku

BANSKÁ BYSTRICA - Hoci sa hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd s Róbertom Lališom, považovaným za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, začalo na Okresnom súde Banská Bystrica už koncom mája, zopakuje sa od začiatku. Vtedy prokurátor predniesol obžalobu a vypovedali aj prví svedkovia.
„Z procesnej opatrnosti sa prvostupňový súd rozhodol zopakovať hlavné pojednávanie od začiatku z dôvodu porušenia práva na obhajobu, keď náhradnej obhajkyni nebola zachovaná lehota na prípravu,“ zdôvodnila hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová. Prokurátor podal novú obžalobu na Róberta Lališa pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Mal sa dopustiť trestných činov vraždy a všeobecného ohrozenia. Ide aj o prípad prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti z júla 1995. Róberta Lališa z nej obvinili už v roku 2015.
Na usmrtení Tutiho sa mal dohodnúť bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák spolu s nebohým bratislavským bosom Miroslavom Sýkorom. Róbert Lališ prezývaný Kýbel mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného.
Obžalovaný Róbert Lališ si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho 3. septembra odsúdil na 25 rokov väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.