Problémy kvôli americkým clám: Slovenská pošta musela urobiť nevyhnutný krok, ten spôsobuje komplikácie

BRATISLAVA - Slovenská pošta dočasne pozastavila príjem a tranzit tovarových zásielok do USA v reakcii na zrušenie bezcolného režimu americkou administratívou. Toto opatrenie spôsobuje komplikácie zákazníkom a finančné straty pošte. Slovenská pošta v tejto súvislosti prináša odpovede na najčastejšie otázky zákazníkov.
Už druhý týždeň je v platnosti rozhodnutie administratívy Spojených štátov amerických, ktorým bol zrušený bezcolný režim. Americká administratíva s platnosťou od 29. augusta 2025 totiž zrušila bezcolný režim "de minimis" pre všetky poštové zásielky s tovarom do hodnoty 800 dolárov. To znamená, že v zásade všetok tovar dovážaný do USA podlieha clu bez ohľadu na jeho hodnotu alebo pôvod. Oproti súčasným pravidlám ide o zásadnú zmenu, ktorá ovplyvňuje väčšinu poštových zásielok na celom svete.
Eskalácia s USA kvôli clám by bola pre bezpečnostné riziká nerozumná, uviedol Costa
Nové opatrenie si vyžaduje zavedenie dodatočných mechanizmov a postupov, na ktoré sa musia poštové podniky aj leteckí dopravcovia pripraviť. "Kým sa tieto zmeny podarí implementovať, viaceré pošty krajín EÚ vrátane Slovenskej pošty dočasne pozastavili príjem a tranzit tovarových zásielok do USA. Tento krok spôsobuje zákazníkom nevyhnutné komplikácie, a zároveň predstavuje finančnú stratu pre Slovenskú poštu. Je teda aj v jej záujme, aby bolo čo najskôr opäť možné posielať do USA všetky zásielky, vrátane darčekov. Termín obnovenia ich prijímania však nie je v rukách nášho poštového úradu," informuje Michal Petro, špecialista Slovenskej pošty pre styk s verejnosťou.
Prečo Slovenská pošta reagovala dočasným pozastavením príjmu a tranzitu zásielok?
Podľa Petra je Slovenská pošta pri prijímaní a tranzite tovarových zásielok do USA značne závislá od leteckých dopravcov, ktorí realizujú prepravu zásielok do Spojených štátov. V reakcii na rozhodnutie americkej administratívy preto títo dopravcovia pozastavili príjem a tranzit zásielok, k čomu sa postupne pridala väčšina poštových podnikov v Európskej únii. "Je totiž dôležité, aby boli procesy výberu cla a výmena údajov s americkými colnými úradmi jasne definované a funkčné," uvádza Petro.
Z Veľkej Británie sa už dajú posielať zásielky do USA, zo Slovenska ešte nie. Prečo?
Britský poštový podnik Royal Mail nie je súčasťou Európskej únie a preto sa naň v rámci colného spracovania zásielok vzťahovali iné podmienky ešte pred samotným zrušením bezcolného režimu "de minimis". Navyše, Royal Mail už po vystúpení Veľkej Británie z EÚ, po tzv. brexite, zaviedol službu PDDP (Postal Delivery Duties Paid), ktorá umožňuje zaplatenie predpokladaného cla už pri odoslaní. Fyzické osoby a firemní zákazníci tak clo a ostatné poplatky uhrádzajú už pri nákupe tovaru a platbe poštovného.
"Zásielky zo Slovenska (a ďalších krajín EÚ) do USA ešte nie sú dostupné s týmto plne vybaveným colným spracovaním (PDDP), ako ponúka Royal Mail. Práve to je krok, na ktorom sa pracuje, aby sa obnovil podaj všetkých zásielok do USA," opisuje Petro zo Slovenskej pošty.
Kedy budem môcť opäť poslať zásielku do USA?
Podľa Petra je z USA aktuálne možné cez Slovenskú poštu posielať len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme. "Rozsah tohto dočasného opatrenia (prijímajú sa iba zásielky s obsahom dokumentov, ostatný tovar, vrátane darčekov, nie) nie je svojvoľným rozhodnutím Slovenskej pošty – je podmienený rozhodnutím prepravných spoločností, s ktorými pošta spolupracuje. Tie v súčasnosti iné ako listové zásielky do USA neprepravia," opisuje pošta.
Trvanie dočasného pozastavenia príjmu a tranzitu tovarových zásielok do hodnoty 800 dolárov bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí zaviesť nutnú adaptáciu systémov a procesov. V tejto súvislosti Slovenská pošta v spolupráci s ostatnými poštovými podnikmi a Svetovou poštovou úniou aktívne komunikuje a hľadá riešenie, ako čo najskôr obnoviť možnosť podaja tovarových zásielok do USA. "Všetky informácie o obnovení služieb bude Slovenská pošta bezodkladne komunikovať svojim zákazníkom," deklaruje na záver Petro.