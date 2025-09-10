Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom, uviedol Robert Fico

BRATISLAVA - Opatrenia na konsolidáciu verejných financií nie sú bez chyby a určite v nej nájdeme prvky, ktoré sa možno dali riešiť lepšie. Žiaľ, vláda nemá žiadne zrealizovateľné nápady z dielne opozície. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že do konca roka vláda predstaví a možno aj schváli ďalšie opatrenia proti daňovým únikom, ktoré premiér odhadol na miliardy, ale aj na zrýchlenie čerpania fondov a na lákanie nových investícií.
„Len na štáte, úradníkoch a verejných funkcionároch chceme ušetriť viac ako miliardu eur, bude sa menej nakupovať, cestovať, míňať, tí s vyššími príjmami budú mať vyššiu sadzbu dane z príjmu, platy ústavných činiteľov podliehajú zmrazeniu. Oprávnene očakávame, že šetriť budú rovnako aj mestá, obce a VÚC. Musíme pristúpiť aj k nepopulárnym rozhodnutiam,“ uviedol Fico. Zopakoval, že konsolidácia je nutná na zníženie vysokého deficitu zdedeného po úradníckej vláde Ľudovíta Ódora po nástupe nového kabinetu v roku 2023. Premiér odmietol škrty v sociálnej oblasti ako rušenie 13. dôchodkov. Tie aktuálne opatrenia majú iba zamraziť na súčasnej úrovni.
archívne video
Vláda podľa premiéra veľmi správne odhaduje trendy. Poukázal na správu o stave Únie, v ktorej sa okrem iného hovorí o nukleárnej renesancii či o podpore výroby batérií, aby sme čelili enormnej konkurencii z Číny. „My sme práve na Slovensku dokončili tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach a ideme stavať úplne nový v Jaslovských Bohuniciach. Pokiaľ ide o batérie, v Šuranoch začala výstavba fabriky na batérie za viac ako 1,3 miliardy eur, sme teda v obraze a v medzinárodnom hospodárskom priestore sa pohybujeme s primeraným prehľadom,“ dodal premiér.
Slovensko ešte podľa Fica čaká boj
Slovensko ešte podľa Fica čaká boj za záchranu automobilového priemyslu a lacnejšie energie, čo sú podľa neho témy, v ktorých musí zohrať rozhodujúcu úlohu EÚ. Na túto tému má vo štvrtok (11. 9.) rokovať s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorý navštívi Bratislavu. Premiér na záver dodal, že vláda nemá žiadny dôvod pristupovať ku konsolidácii s pocitom viny. „Naprávame to, čo treba napraviť,“ zakončil.