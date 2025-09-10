Šéf klubu 500 posiela odkaz vláde! Konsolidácia nemôže byť iba na úkor podnikateľov a občanov

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií sa nemôže diať iba na úkor podnikateľov a občanov. Klub 500 preto so znepokojením prijal balík konsolidačných opatrení, ktoré predstavilo Ministerstvo financií SR. V oznámenom balíku chýbajú akékoľvek opatrenia na zníženie cien energií pre priemysel alebo na podporu konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Uviedol to Martin Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, v reakcii na opatrenia, ktoré 9. septembra predstavil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Naopak, väčšina opatrení sa podľa Gregora sústreďuje na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia bez toho, aby sa vytvorili predpoklady pre rast ekonomiky prostredníctvom podpory investícií, inovácií, vedy a výskumu či zavedenia cielených kompenzácií vysokých cien energií po vzore ostatných členských krajín EÚ. Z pohľadu Klubu 500 ide podľa neho o jednostranný prístup, ktorý síce krátkodobo môže zvýšiť príjmy štátu, no dlhodobo poškodí zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast hospodárstva.
archívne video
„Za mimoriadne problematické považujeme malý príspevok štátu ku konsolidácii, keďže v balíku nevidíme žiadne reálne opatrenia na redukciu výdavkov štátu. Deklarovanú tzv. energopomoc vo výške 430 miliónov eur považujeme len za účtovný presun - zo štátneho rozpočtu na fondy EÚ - bez skutočného prínosu pre ekonomiku a bez riešenia vysokých cien energií pre priemysel,“ upozornil.
„Na druhej strane sme svedkami masívnych opatrení, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov a ich zamestnancov - predĺženie platenia PN zamestnávateľom z 10 na 14 dní, ktoré zvyšuje náklady firiem bez akéhokoľvek kompenzačného mechanizmu, zavedenie progresívneho zdanenia fyzických osôb a zvyšovanie odvodov, čo negatívne zasiahne nielen zamestnancov, ale aj spotrebu,“ podčiarkol.
Klub 500 oceňuje, že boli oslovení
Klub 500 však oceňuje, že zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bol oslovený s požiadavkou predložiť návrhy na možné riešenia vysokých cien energií pre priemysel a že aj Ministerstvo hospodárstva SR má pripravený návrh schémy podpory pre elektroenergeticky náročný priemysel. „Tieto aktivity vnímame pozitívne, no celý proces trvá neprimerane dlho a najmä absentuje koordinácia medzi jednotlivými inštitúciami. Mrzí nás, že tieto návrhy neboli ani len spomenuté v konsolidačnom balíku Ministerstva financií SR,“ zdôraznil.
„Očakávame, že vláda Slovenskej republiky bude v rámci konsolidačného balíka hľadať nielen spôsoby, ako získať dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu, ale aj opatrenia, ktoré podporia tvorbu hodnôt, pracovných miest a dlhodobý rast hospodárstva,“ dodal Gregor.
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.