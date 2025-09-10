Progresívne Slovensko zvoláva protest! Reaguje na ohlásenú konsolidáciu

BRATISLAVA - Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou, vyhlásili v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Z týchto dôvodov zvolávajú na budúci týždeň v utorok (16. 9.) o 18.00 h protestné zhromaždenie v Bratislave, ale aj ďalších mestách.
Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá po tom, aby vláda začala šetriť na sebe. Namiesto toho však prichádza s opatreniami, ktoré podľa PS zoberú zamestnancom aj živnostníkom z ich zárobkov ďalšie stovky eur. „Toto je neúnosné. Ja sa obávam, že nielen naša ekonomika, ale aj mnohé naše domácnosti to už naozaj neunesú. A preto je potrebné vyslať jasný signál, že takto to nejde a že takto nemôžu ožobračovať ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.
Avizoval, že na protest pozvú vystúpiť najbližších politických partnerov, ale aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich. Za najbližších partnerov označil Šimečka strany SaS, KDH a Demokrati, s ktorými organizovali protesty aj v minulosti. „To je formát, ktorý považujeme aj za osvedčený, aj za užitočný do budúcna. Máme k sebe najbližšie, aj tie vzťahy sú najlepšie, aj sú naši preferovaní partneri do budúcej koalície,“ doplnil predseda PS.
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok (9. 9.) minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Výsledkom má byť zníženie deficitu a postupná stabilizácia verejného dlhu. Za zlý stav verejných financií môže podľa neho súčasná opozícia, ktorá vládla v rokoch 2020 až 2023.
Bezpečnostné odborové zväzy vyjadrujú znepokojenie nad konsolidáciou
Odborový zväz polície v SR, Nový odborový zväz polície, Odborový zväz hasičov a Odborový zväz zmenových hasičov vyjadrujú znepokojenie nad návrhom tretieho konsolidačného balíka. Môže podľa nich ešte viac oslabiť už tak narušené fungovanie Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. O spoločnom stanovisku informovali na sociálnej sieti policajní odborári. Ak vláda nezmení svoj prístup, zväzy sú pripravené zorganizovať protestné akcie.
Odborári upozornili, že vnútorná bezpečnosť štátu nesmie byť predmetom čisto finančných kalkulácií. „Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne predstavila jasný plán stabilizácie Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru a náboru nových príslušníkov, garantovala financovanie nevyhnutné na zachovanie ich funkčnosti a začala s odbormi viesť vecný sociálny dialóg o opatreniach, ktoré priamo ovplyvňujú bezpečnosť občanov a ich života na Slovensku,“ vyzvali odborári.
Odbory sú podľa svojich slov pripravené využiť všetky zákonné prostriedky vrátane protestných akcií, ak by vláda svoj postoj nezmenila. „Naším cieľom je obhájiť nielen práva príslušníkov zborov, ale aj bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, ktorá nesmie byť ohrozená,“ vyhlásili odborári.