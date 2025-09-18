V Machu Picchu uviazli turisti: Ministerstvo varuje pred komplikáciami

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje cestujúcu verejnosť na komplikácie v oblasti turistickej lokality Machu Picchu v Peru, ktoré vznikli v dôsledku železničnej blokády. Rezort o tom informoval na webe.
„Peruánske úrady informovali, že približne z 1600 turistov uviaznutých pre železničnú blokádu bolo okolo 1400 evakuovaných zo železničnej stanice neďaleko lokality Machu Picchu do Cusca. Polícia stráži stanicu Ollantaytambo, ktorá je jedným zo vstupov do Machu Picchu. Celkovo sa v regióne Machu Picchu nachádzajú tisíce cestujúcich, ktorí sa snažia dostať do lokality alebo odísť z nej,“ ozrejmilo ministerstvo.
Odporúča Slovákom nachádzajúcim sa v dotknutej oblasti, aby dodržiavali pokyny miestnych bezpečnostných zložiek, sledovali aktuálne informácie a počítali s obmedzeniami v doprave. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.