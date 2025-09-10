Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti: Rokovali aj o TOMTO

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 39. schôdze vládnym návrhom zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. V pléne ho predstavil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Prináša viaceré zmeny, ako možnosť poskytovať psychologické služby aj na voľnom trhu. Zákon má tiež zaviesť nadrezortnú pôsobnosť Slovenskej komory psychológov.

V parlamente na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky privítali dvojicu nových poslancov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Súčasťou vládneho zákona by mali byť tiež zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Tie sú súčasťou pozmeňujúceho návrhu Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní.

V rámci zákona o psychologickej činnosti prešli aj zmeny pri záchrankách

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v stredu nový zákon o psychologickej činnosti. Súčasťou novej legislatívy sú aj zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Zákon predložilo ministerstvo zdravotníctva a v parlamente prešiel prvým čítaním ešte v marci. Následne sa odkladal a na septembrovom zasadnutí výboru ho odobrili v novom znení. „V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je z hmotnoprávnej regulácie vynechaná psychoterapeutická činnosť vykonávaná v povolaniach iných ako psychológ, ktorú je v zmysle doručených pripomienok k zložitosti, nejednoznačnosti a neprehľadnosti zákona, vhodnejšie riešiť samostatným právnym predpisom,“ píše sa v odôvodnení nového znenia.

Zákon upravuje podmienky na výkon povolania psychológ, podmienky poskytovania psychologickej činnosti, ďalšie vzdelávanie psychológa, ako aj úlohy Slovenskej komory psychológov mimo rezortu zdravotníctva. V novej legislatíve sa precizuje povinná registrácia všetkých psychológov vykonávajúcich psychologickú činnosť so zohľadnením diferencovaného výkonu povolania psychológ. Precizujú sa tiež podmienky výkonu povolania psychológ a poskytovania psychologickej činnosti.

Stanovuje sa tiež podmienka licencie pre výkon povolania psychológ na voľnom trhu v závislej aj nezávislej činnosti, čím sa podľa predkladateľov zjednodušil režim pre registrované osoby, ktoré nevykonávajú povolanie na voľnom trhu. „A zároveň je nastavenými podmienkami a povinnosťami psychológa s vydanou licenciou zabezpečená ochrana zdravia pri poskytovaní psychologickej činnosti a príslušný dohľad komory nad jej výkonom,“ píše sa vo vysvetlení nového znenia legislatívy.

Nový zákon má byť účinný od 1. októbra. V rámci tejto legislatívy poslanci schválili aj zmeny pri záchrankách. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva má tak po novom v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie má rezort vydávať najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia. Návrh prišiel do parlamentu po zrušení tendra na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS, ktorý namietala okrem iných opozícia. Ministerstvo zdravotníctva už skôr avizovalo, že situáciu do nájdenia definitívneho riešenia chce riešiť tak, že bude vydávať poverenie na dočasné prevádzkovanie neobsadených staníc.

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti by sa mohli vydávať elektronicky

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave by sa po novom mohli vydávať elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré za úpravou stojí, zmeny odôvodňuje snahou znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov.

„Významnou zmenou je zavedenie Registra potvrdení, ktorý umožní elektronické vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave na rôzne účely, ako napríklad prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ospravedlnenie neprítomnosti žiaka či vydanie zbrojného preukazu,“ spresnilo. Novela má tiež rozšíriť elektronickú zdravotnú knižku o nové typy elektronických zdravotných záznamov. Jej súčasťou by mala byť aj elektronická tehotenská knižka. Úprava ráta tiež so vznikom Národného registra elektronického výkazníctva, kde by sa mali evidovať zdravotné výkony na účel informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. „Dáta budú MZ SR slúžiť pri výkone štátnej zdravotnej politiky,“ ozrejmil rezort.

Zaviesť by sa mal i nový pojem „epizóda“, ktorý má prepojiť jednotlivé elektronické zdravotné záznamy pacienta týkajúce sa tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby (napríklad diabetes, hospitalizácia, následná liečba a podobne) „Táto zmena zvýši komplexnosť poskytovanej starostlivosti a zjednoduší správu pacientových údajov,“ dodalo ministerstvo. Novela má upraviť aj prístupy k údajom v elektronickej zdravotnej knižke či stanoviť lehoty uchovávania osobných údajov. Vzniknúť by mala tiež nová služba informovania pacientov o zdravotnej starostlivosti cez Národný portál zdravia.

Novela zákona o konkurze má zefektívniť insolvenčné procesy

Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov, či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré zmeny z vládnej novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. „Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.

Novelou sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, právna úprava tiež zjednoduší predkladanie reštrukturalizačného plánu.
 Poslanci schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Richarda Glücka (Smer-SD). Ten prináša spresnenie zákazu reťazenia reštrukturalizácie, úpravu niektorých lehôt na zníženie časovej náročnosti konania, či odstránenie nezrovnalostí pri tvorbe skupín nezabezpečených veriteľov. Novela bude účinná od 1. októbra tohto roka.

Pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní sa majú spresniť

Pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní sa majú spresniť. Skrátiť sa má napríklad lehota na ich späťvzatie. Od zmien si Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sľubuje zefektívnenie výmeny údajov medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa mení aj zákon o zdravotných poisťovniach. Novelu v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, keďže doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení sa obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo MZ, ktoré novelu predložilo. Zdravotné poisťovne by mohli po novom opravovať zjavné chyby v späťvzatí prihlášky, napríklad preklepy v osobných údajoch. Zároveň sa jasne stanovujú dôvody, pre ktoré môžu späťvzatie odmietnuť, a poisťovne budú musieť poistencov o takomto kroku informovať. Zdravotná poisťovňa takisto bude môcť odmietnuť prihlášku, ak ju nepodá samotný poistenec alebo osoba, ktorá ho môže oficiálne zastupovať.

Sprísniť sa majú aj podmienky na vstup samostatne zárobkovo činných osôb zo štátov mimo Európskej únie do systému verejného zdravotného poistenia. Do systému by mali vstupovať až po dvoch rokoch preukázaného podnikania a podaní daňového priznania. Tieto osoby budú môcť čerpať zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov iba na území SR (nie v iných členských štátoch). Spresňuje sa aj postavenie študentov z iných členských štátov - ak študujú na Slovensku, verejné zdravotné poistenie im už automaticky nevznikne. Slovenskí študenti, ktorí študujú v cudzine, budú musieť túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni.

Úprava rieši aj problematické situácie detí narodených v zahraničí. Ak ich rodičia včas nahlásia trvalý pobyt na Slovensku (do 90 dní), verejné zdravotné poistenie im vznikne spätne odo dňa narodenia. Ak to nestihnú, poistenie sa začne až v deň, keď dieťa získa legálny pobyt. Meniť sa má aj spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Po novom by túto povinnosť mali mať len všeobecné a špecializované nemocnice. Iné zariadenia, ako sú hospice či kúpele, ju nebudú musieť zabezpečovať, keďže nedisponujú lekármi s oprávnením na vykonávanie prehliadok. Nemocniciam sa zároveň precizujú povinnosti tak, aby boli prehliadky zabezpečené riadne a včas. Novela by mala byť účinná od 10. decembra, niektoré ustanovenia by mali platiť až od 1. januára 2026.

Novelu zákona o EIA prerokujú poslanci v skrátenom konaní

Vládny návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Právnu normu tak celú prerokujú na aktuálnej schôdzi. Jej cieľom je prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Novela má zároveň prepojiť procesy EIA aj so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, upraviť kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch. Tiež má uľahčiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu na znížení závislosti od ruských palív (REpowerEU).

„Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, reorganizácii špecializovaného orgánu štátnej správy a Ministerstva životného prostredia SR, zvýšeniu finančnej efektivity procesov vykonávaných príslušnou štátnou správou a podriadeným orgánom ministerstva,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe.

Navrhovaná úprava ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární. Zmeny sa týkajú aj nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Stanoviská po termíne sa v budúcnosti nebudú zohľadňovať, proces posudzovania by tak podľa predkladateľa nemal trvať roky a bude predvídateľný.

Posun účinnosti ustanovení o zaručenej konverzii sa prerokuje zrýchlene

Ustanovenia zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie, by sa mali posunúť na začiatok roka 2027. Vládny návrh novely prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodli v stredu poslanci.

Účinnosť týchto ustanovení sa už raz posúvala, a to na október tohto roka. „V dôsledku nedostatočného časového priestoru na prípravu a testovanie nových technických riešení a prevádzkových postupov hrozí, že služby zaručenej konverzie nebudú od dátumu nadobudnutia účinnosti týchto ustanovení plne funkčné, resp. nebude možné zabezpečiť ich poskytovanie v súlade s právnymi požiadavkami,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v dôvodovej správe. Podľa rezortu tak zároveň nie je možné garantovať ich spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke, čo je obzvlášť kritické vzhľadom na povahu dokumentov, s ktorými sa v rámci konverzie pracuje.

Posunutím termínu účinnosti o 15 mesiacov sa podnikateľom a ostatným osobám oprávneným vykonávať zaručenú konverziu (prevažne advokátom) oddiali využívanie nového komplexného technického riešenia týkajúceho sa zaručenej konverzie. Aktuálne využívaný systém však naďalej funguje a podnikatelia ho môžu používať až do doby spustenia nového informačného systému Centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Zmeny sa netýkajú notárov, ktorí využívajú vlastný informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.

NRSR súhlasí so zmluvou o spolupráci slovenských a českých záchraniek

Národná rada (NR) SR odsúhlasila Rámcovú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Urobila tak na stredajšom hlasovaní. Slovenské a české záchranky by mali podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. „Zmluva sa bude vzťahovať na prihraničné územie Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, a v Českej republike pre Juhomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskosliezsky kraj,“ uvádza sa. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, že jedným z hlavných dôvodov na nadviazanie užšej spolupráce medzi ZZS susedných štátov je časová dostupnosť. Zmluvu ešte musí ratifikovať prezident.

Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
Partnerské vzťahy
Najčastejšie sexuálne mýty vo vzťahoch: Čomu ešte stále veríme a pritom to vôbec nie je pravda
