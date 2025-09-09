Konsolidačné opatrenia zasiahli obľúbenú predajňu v Žiline: Intersport skončil zo dňa na deň

ŽILINA – Zákazníci obchodného centra Dubeň ostali začiatkom septembra nepríjemne prekvapení. Predajňa známej športovej siete Intersport zo dňa na deň ukončila svoju činnosť. Dôvodom majú byť prísnejšie konsolidačné opatrenia vlády, ktoré podnikaniu v regióne podľa majiteľov výrazne skomplikovali život.
Obchod, ktorý dlhé roky patril medzi stálice v žilinskom nákupnom centre, definitívne zatvoril svoje brány 3. septembra. Na výklade sa objavil oznam, v ktorom prevádzkovateľ vysvetlil, že narastajúce konsolidačné opatrenia zo strany štátu ich prinútili k ťažkému rozhodnutiu.
„Urobili sme všetko, čo sa dalo, no nakoniec sme museli dôsledkom narastajúceho počtu konsolidačných opatrení pristúpiť k ukončeniu jej prevádzky. Ďakujeme, že si u nás hľadal aj nachádzal cestu k športu a že sme mohli byť súčasťou tvojej radosti z pohybu,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zverejnil obchod na sociálnych sieťach.
Tesne pred definitívnym koncom zorganizovala predajňa výrazný výpredaj skladových zásob. Mnohí zákazníci tak využili poslednú príležitosť nakúpiť športové oblečenie a vybavenie za znížené ceny. Spoločnosť Sklsport, ktorá žilinský Intersport prevádzkovala, nasmerovala zákazníkov do ďalších predajní v Dolnom Kubíne, Námestove či Košiciach.