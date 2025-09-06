Politici po horúcom lete: Niektorí dovolenkovali, iní rozdýchávali ťažkú chorobu a expremiér à la Iron Man!

BRATISLAVA - Je september, začal školský rok a aj parlamentné prázdniny (ak sa to tak dá ešte nazvať) sa, naopak, skončili. Kým sa na teplomere ukazovali tie najvyššie hodnoty roka, politici kampaňovali po slovenských mestách, no nezanedbávali ani čas s rodinou. Dovolenky však niektorým pokazila choroba či množstvo nahromadenej práce. Svoje o tom vedia politici Progresívneho Slovenska, ktorí vo štvrtok 4. septembra predstavovali svoj Tresk, no aj dvaja z expremiérov.
Práve na tomto podujatí sa viacerí politici rozhodli pre Topky prehovoriť o svojom voľnom čase a letných prázdninách. "Priznám sa, že som leto trávil aj trošku pracovne. Bolo tu veľa vecí, ktoré počas schôdzí riešiť nemôžem, ako je napríklad stretávanie sa s našimi členmi a pripravovanie rôznych zákonov, ktoré predkladáme na túto schôdzu," popísal klasickú parlamentnú prácu poslanec Dávid Dej z Progresívneho Slovenska (PS).
Trápenie s chorobou
Dej si však počas leta neužíval len klasické radovánky, ktoré so sebou prináša toto obdobie. Doma musel totiž dlhšie zápasiť s ťažkou chorobou. "Musím byť aj trošku osobný. Celé leto som mal čierny kašeľ. Je to veľmi zlá choroba..." posťažoval sa Dej.
Práca a šport vystriedali oddych
Pracovné leto si užil aj opozičník a bývalý šéf PS Michal Truban, ktorý sám priznáva, že si tento rok veľmi neoddýchol. "Neboli sme poriadne ani nikde na dovolenke. Skôr sme pomáhali pripravovať tento program a pripravovali sa na septembrovú schôdzu," začal Truban.
Voľnejšie aktivity si však predsa len našli priestor aj v rodine Trubanovcov. "Moja žena trénovala na svoje prvé triatlony. Aj pri tom som jej trochu pomáhal, takže sme tieto chvíle trávili na Slovensku," dodal Truban.
Veľký tresk u Progresívcov: Šimečkovci chcú ohúriť ekonomickým programom, z Bruselu povolali na pomoc aj Ódora!
Veselý Ódor sa okrem písania plánu vytešoval aj na Iron Mana
Veselým spôsobom odpovedal aj bývalý premiér a europoslanec PS Ľudovít Ódor, ktorý sa okrem písania Tresku venoval aj iným aktivitám. "Týždeň som bol na dovolenke a aj som sa pripravoval na Iron Mana, takže boli aj nejaké súkromné akcie. Stretávali sme sa s podnikateľmi, odborármi, aby sme si povedali rôzne veci aj medzi sebou," povedal na úvod expremiér.
"Je potrebné si oddýchnuť, pretože človek musí mať vyvážený život. Aj preto som sa snažil športovať, no je dôležité aj to, že keď sa nachádzam v Európskom parlamente cez rok, ťažšie sa píšu do detailov podobné programy," prezradil pre Topky Ódor.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Heger rodine kompenzoval čas, kedy nemohol byť doma
Svoje súkromie poodhalil aj ďalší bývalý predseda vlády Eduard Heger (Demokrati). "Ten čas som trávil v dostatočnom pomere s rodinou, aby som im vykompenzoval aj čas predtým, ale popritom som sa intenzívne venoval aj strane," priznal Heger.