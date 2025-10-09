Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

PS vyzýva Šaška, aby spustil očkovaciu kampaň: Chýbajú vakcíny aj termíny na očkovanie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, TASR/Ján Krošlák, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na Slovensku chýbajú vakcíny, rovnako aj termíny na očkovanie. Takisto chýba osvetová kampaň o benefitoch očkovania. Predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) to vyčítali na štvrtkovej tlačovej besede. Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby spustil očkovaciu kampaň. Vláda podľa nich nie je pripravená na chrípkové obdobie.

Podľa poslanca Oskara Dvořáka (PS) za situáciu môže neschopnosť ministra Šaška a šírenie dezinformácií. Demonštroval, že chýbajú nosové vakcíny na chrípku určené prevažne pre malé deti či vakcíny na čierny kašeľ. Problém je podľa neho aj s očkovacími termínmi. Tvrdí, že pacienti sú u lekárov na očkovanie zaregistrovaní aj tri týždne. „V ôsmich z desiatich povinne očkovaných chorôb, ktoré tu máme predpísané na Slovensku, nedosahujeme kolektívnu imunitu,“ upozornil Dvořák a pripomenul, že tento rok eviduje Slovensko tri úmrtia detí na čierny kašeľ. Porovnal, že v rokoch 2001 až 2003 sa prípady výskytu čierneho kašľa počítali v desiatkach, s tým, že dnes sú ich tisícky. Zároveň podľa jeho slov klesá kolektívna imunita a dôvera v očkovanie, vo vedu a v medicínu založenú na dôkazoch.

archívne video

Tlačová konferencia PS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dvořák ďalej pripomenul, že minister Šaško si nechal v júni zastaviť dodávky vakcín splnomocnencom vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom, čím prišli vakcíny na Slovensko o niekoľko týždňov neskôr v porovnaní s okolitými krajinami. Podotkol, že viacero ľudí prekoná covid skôr, ako sa dostane k vakcínam. PS preto Šaška vyzýva, aby spustil kampaň o benefitoch očkovania, aby zvýšil očkovacie kapacity, aby sa Slovensko pridalo k medzinárodnej dohode o prevencii a kontrole pandémií, zverejnil správu Slovenskej akadémie vied o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 a trval na tom, aby Kotlár neostal na svojej pozícii.

Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) ozrejmila, že PS podá na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR uznesenie, ktorým Šaška vyzývajú, aby spustil edukatívnu kampaň o výhodách povinného očkovania, dôrazne zameranú na tehotné ženy a deti. Na Šaška smerujú aj apel, aby zabezpečil v strane Hlas-SD podporu veta prezidenta Petra Pellegriniho voči novele zákona o covidových amnestiách.

Viac o téme: OčkovanieZdravotníctvoVakcínaKampaňPSKamil Šaško
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovenské nemocnice začali očkovať
Slovenské nemocnice začali očkovať novou vakcínou proti COVID-19: Záujem rastie
Domáce
Ilustračné foto
AKTUÁLNE Na Slovensko dorazili nové vakcíny proti koronavírusu: Kedy a kde sa nimi bude dať zaočkovať?
Domáce
Ministerstvo zdravotníctva deklaruje: Naďalej
Ministerstvo zdravotníctva deklaruje: Naďalej bude komunikovať o význame očkovania
Domáce
Mojou ambíciou je trpezlivo
Mojou ambíciou je trpezlivo vysvetľovať, prečo je očkovanie dôležité, uviedol Šaško
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Brífing na Úrade vlády SR so zástupcami automobiliek pôsobiacich na Slovensku
Brífing na Úrade vlády SR so zástupcami automobiliek pôsobiacich na Slovensku
Správy
Bratislava bude hostiť ME 2026 v malom futbale
Bratislava bude hostiť ME 2026 v malom futbale
Futbal
30. ročník barmanskej súťaže stredoškolákov EUROCUP
30. ročník barmanskej súťaže stredoškolákov EUROCUP
Správy

Domáce správy

PS vyzýva Šaška, aby
PS vyzýva Šaška, aby spustil očkovaciu kampaň: Chýbajú vakcíny aj termíny na očkovanie
Domáce
Podľa Čaučíka ministerstvo pôdohospodárstva
Podľa Čaučíka ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zlyháva: Namiesto pomoci brzdí vyplácanie eurofondov
Domáce
FOTO Hasiči likvidovali v Porube
Plamene len pár metrov od domu: Hasiči v poslednej chvíli zachránili rodinu pred katastrofou
Domáce
Polícia v Košiciach zadržala dvoch mužov pri pokuse predať ukradnutý detský kočík
Polícia v Košiciach zadržala dvoch mužov pri pokuse predať ukradnutý detský kočík
Košice

Zahraničné

FOTO Aktivisti na čele s
Ďalšie odhalenie o OMYLE Thunbergovej: Mučeného rukojemníka Hamasu prezentovala ako zajatého Palestínčana
Zahraničné
Babiš po schôdzke s
Babiš po schôdzke s prezidentom Pavlom: Rokovania o vláde pokračujú, v najbližších dňoch by mohli byť rozdelené rezorty
Zahraničné
Prezident podpísal s Českom
Prezident podpísal s Českom rámcovú zmluvu o cezhraničnej spolupráci záchranných zdravotných služieb
Domáce
Donald Trump dostal tajomný
Tajomstvo odhalené: Trump pred oznámením prímeria v Gaze dostal záhadný lístok! Vieme, čo na ňom bolo
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Kubovčíková Šebová s
Zuzana Šebová priznala zvláštnu ÚCHYLKU: Puknete od smiechu, jej manžel to doma nemá ľahké!
Domáci prominenti
Obrovská bolesť českej herečky:
Obrovská bolesť českej herečky: Tesne pred pôrodom prišla o bábätko
Zahraniční prominenti
Dojímavé VIDEO! Radosť v
Dojímavé VIDEO! Radosť v rodine bývalej MISS Ivany Christovej: Jej dcéra čaká bábätko
Domáci prominenti
Daniel Craig ako Agent
Nový imidž slávneho Jamesa Bonda: Vyzerá ako deduško!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Byt, v ktorom si
Smiešne malý byt za smiešne vysokú cenu: FOTO Večeru si uvaríte priamo z postele! Internet sa baví aj hnevá zároveň
Zaujímavosti
Raj na Zemi uprostred
Raj na Zemi uprostred Tichého oceánu: Bora Bora je snom každého dovolenkára
dromedar.sk
Neuveriteľné odhalenie po 35
Neuveriteľné odhalenie po 35 rokoch: Dve ženy zistili, že boli po narodení zamenené! Konečne spoznali svojich rodičov
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Vo vesmíre sa skrývajú neviditeľné asteroidy! Môžu zasiahnuť Zem a zničiť celé mestá
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!

Šport

VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
VIDEO Nevhodné pre citlivé povahy: Futbalista si počas zápasu zlomil krk, hrozí mu ochrnutie
Ostatné
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Aká bude budúcnosť Rúbena Amorima v Manchestri United? Ratcliffe zaujal jasné stanovisko
Premier League
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Krásny úspech a reklama pre krajinu: Slovenskí volejbalisti získali zlaté medaily!
Parašport
Výhra rozdielom triedy to definitívne zabezpečila: MS 2026 vo futbale majú ďalšieho účastníka
Výhra rozdielom triedy to definitívne zabezpečila: MS 2026 vo futbale majú ďalšieho účastníka
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
AKTUÁLNE: Kontrarozviedka potvrdila, že proruská sieť ovplyvňovala aj Slovákov. Propaganda prichádzala cez tieto kanály
Bezpečnosť
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Toto je NECHUTNÉ! Ľudia vytvárajú videá v Sore 2, v ktorých je Stephen Hawking brutálne týraný
Umelá inteligencia
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Takto môže vyzerať apokalypsa: Výskumníci priviedli k životu desaťtisíce rokov staré mikróby, vrátane vírusov, proti ktorým nemáme imunitu
Veda a výskum
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Žiadny prehliadač nie je v bezpečí, internetom sa šíri infostealer Shuyal, ktorý dokáže zasiahnuť až 19 prehliadačov!
Bezpečnosť

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Grand Palais v Paríži sa premenil na vesmír: Nový kreatívny riaditeľ CHANEL predstavil svoju prvú kolekciu
Móda
VIDEO: Grand Palais v Paríži sa premenil na vesmír: Nový kreatívny riaditeľ CHANEL predstavil svoju prvú kolekciu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Aktivisti na čele s
Zahraničné
Ďalšie odhalenie o OMYLE Thunbergovej: Mučeného rukojemníka Hamasu prezentovala ako zajatého Palestínčana
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné
Domáce
Štátny PRIESKUM ukazuje odlišné nálady voličov: Náskok progresívcov je preč a trend nováčika v parlamente
Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri
Domáce
Mrazivé detaily TRAGÉDIE pri Heľpe: Obete boli z jednej obce, chlapec (7) prišiel o rodinu! Zasadá krízový štáb
Nebojácna mamička našla inzerát
Domáce
Nebojácna mamička našla inzerát na svoj ukradnutý kočík: Na stretnutie prišla aj s políciou!

Ďalšie zo Zoznamu