Horí strecha domu, požiar sa šíri ďalej! Hasiči zasahujú v Dobšinej

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)
DOBŠINÁ - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari na Jarkovej ulici v Dobšinej v okrese Rožňava. Ako povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, podľa prvotných informácií bola požiarom zasiahnutá strecha jedného domu, pričom sa oheň rozšíril aj na vedľajšie stavby. Požiar sa už podarilo lokalizovať.
„Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky, ktorým vypomáhajú dobrovoľní hasiči z Rejdovej. Požiar sa už nešíri. K udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ uviedol s tým, že doposiaľ neevidujú zranené či usmrtené osoby.