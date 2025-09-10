AKTUÁLNE Tragická nehoda v košickej mestskej časti Barca, zomrel motorkár! Rátajte s obmedzením

(Zdroj: Topky)
KOŠICE - Dopravná nehoda osobného vozidla a motorky na križovatke Ulice osloboditeľov a Cínovej ulice v košickej mestskej časti Barca si v stredu vyžiadala život motorkára. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú záchranné zložky.
Vodiči musia na mieste rátať s dopravným obmedzeniami. „Osobné vozidlá sú presmerované cez okolité uličky mestskej časti, nákladné vozidlá budú odkláňané na Hanisku a Ľudvíkov dvor,“ objasnila polícia. V tejto súvislosti vyzvala na rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.