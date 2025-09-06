Kuchajda ožila bláznivými lietajúcimi strojmi: Letecký Deň sa vrátil po 20 rokoch

BRATISLAVA – Jazero Kuchajda v Novom Meste dnes patrilo odvážnym tímom, ktoré sa pokúsili splniť si sen o lietaní. Po 20 rokoch sa sem vrátil Red Bull Letecký Deň, ktorý spojil recesiu, kreativitu a šou pod holým nebom.
Podujatie odštartoval grécky šampión a paramotorový pilot Dimitris Kolliakos. Nad hlavami divákov predviedol adrenalínové akrobatické figúry a pripravil pôdu pre súťaž ručne vyrobených lietajúcich strojov.
Na štartovacej rampe sa predstavilo 30 tímov, ktoré si vlastnoručne postavili svoje stroje. Ich cieľom bolo doletieť čo najďalej, no rovnako dôležitá bola originalita a celková šou. Tímy bodovali nielen nápaditými konštrukciami, ale aj kostýmami, choreografiou a rekvizitami. Väčšinu pokusov síce ukončil pád do vody, no o to väčší potlesk si súťažiaci vyslúžili od divákov.
Zábava pokračovala aj po súťaži
Po skončení leteckého divadla nasledoval hudobno-tanečný program, ktorý pripravila mestská časť Nové Mesto. Nechýbala penová a laserová šou, ktorá premenila Kuchajdu na obrovskú párty pod holým nebom. Red Bull Letecký Deň naposledy zažil Bratislavu pred 20 rokmi. Dnešné vydanie ukázalo, že popularitu nestratil – Kuchajda bola plná divákov, ktorí si užili originálne lietajúce výmysly i osviežujúcu letnú atmosféru.