Kybernetický útok ochromil aj výrobu v Nitre: Známa automobilka zastavila linky! Tisíce zamestnancov čakajú

NITRA - Nitriansky závod Jaguar Land Rover, ktorý zamestnáva približne päťtisíc ľudí, musel odstaviť výrobu. Dôvodom je vážny kybernetický incident, ktorý zasiahol globálne systémy automobilky.
O prípade informovala RTVS. Automobilka potvrdila, že problémy pretrvávajú niekoľko dní a týkajú sa viacerých závodov. Pri Nitre sa vyrábajú najmä vozidlá Land Rover Defender, no linky momentálne stoja. Vedenie spoločnosti zatiaľ neoznámilo, kedy by sa produkcia mohla obnoviť.
„Okamžite sme prijali opatrenia na zmiernenie dopadov a preventívne sme odstavili naše systémy. V súčasnosti intenzívne pracujeme na kontrolovanom obnovení globálnych aplikácií. Sme si vedomí tvrdení, ktoré sa objavili v súvislosti s incidentom a aktívne ich preverujeme,“ uviedla pre televíziu manažérka komunikácie Jaguar Landrover Slovensko Katarína Chlebová.
Spoločnosť Jaguar Land Rover je podľa agentúry Reuters ďalšou z radu britských spoločností, ktoré v poslednom čase zasiahli problémy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou. Automobilka uviedla, že kybernetický incident si vynútil vypnutie jej systémov. "Teraz pracujeme na reštartovaní svojich aplikácií kontrolovaným spôsobom," uviedla spoločnosť.