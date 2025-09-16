Problémy Jaguar Land Rover v Nitre: Spoločnosť predlžuje prerušenie výroby po hackerského útoku

LONDÝN - Britskej automobilke Jaguar Land Rover (JLR) sa stále nedarí obnoviť výrobu, ktorú narušil kybernetický útok. Firma dnes oznámila, že predlžuje prerušenie výroby do 24. septembra. Automobilka o kybernetickom útoku informovala začiatkom septembra, podľa televízie Markíza sa kvôli nemu zastavila výroba aj v slovenskom závode podniku.
"Zvažujeme rôzne fázy kontrolovaného obnovenia prevádzky našich globálnych aktivít, čo zaberie istý čas," uviedla dnes automobilka. Podrobnejšie informácie o kybernetickom útoku zatiaľ nie sú k dispozícii, vyšetrovanie podľa firmy pokračuje.
Spoločnosť Jaguar Land Rover má jednu zo svojich tovární aj v Nitre, kde montuje modely Defender a Discovery. Televízia Markíza minulý týždeň uviedla, že výroba v závode sa zastavila a nie je jasné, kedy sa obnoví.
Automobilový priemysel je motorom ekonomiky Slovenska. Popri JLR majú na Slovensku svoje závody automobilky Kia, Stellantis a Volkswagen. Nový závod na výrobu elektromobilov stavia na východnom Slovensku automobilka Volvo Cars.