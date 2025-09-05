Novou členkou štátnej volebnej komisie je Kuchárová: Nahradí Dušenku

Igor Dušenka (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Novou členkou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je od piatka Ľudmila Kuchárová. V komisii nahradila Igora Dušenku, ktorý sa členstva vzdal v súvislosti s jeho nástupom na uvoľnený mandát poslanca Národnej rady (NR) SR. Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Kuchárová zložila zákonom predpísaný sľub do rúk podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD), povereného výkonom právomocí predsedu parlamentu počas zahraničnej pracovnej cesty predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD). Po zložení sľubu si nová členka komisie prevzala osvedčenie o členstve v štátnej komisii.