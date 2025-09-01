Divoká jazda v Malackách: VIDEO Muž so zákazom šoférovať a drogami v krvi unikal policajtom

BRATISLAVA/MALACKY - Muž s piatimi zákazmi šoférovať a s drogami v krvi unikal v nedeľu (31. 8.) večer vysokou rýchlosťou polícii v Malackách. Narazil pri tom aj do zaparkovaných áut. V pondelok o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Hovorca priblížil, že hliadka sa vodiča snažila pôvodne zastaviť pre chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu. „Akonáhle sa policajti k vozidlu priblížili, to prudko zrýchlilo a začalo unikať. Na výzvy na zastavenie vodič unikajúceho vozidla nereagoval, a vo vysokej rýchlosti pred policajtmi unikal, pričom nerešpektoval dopravné značenia. Pri prejazde križovatkou na ulici Veľkomoravská vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie a narazil do smetných nádob. Následne došlo aj k nárazu do štyroch zaparkovaných motorových vozidiel,“ uviedol Szeiff.
Vodiča po vystúpení policajti zadržali. Podrobili ho aj orientačnému testu na drogy, ktorý v organizme preukázal prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu. K užitiu drog sa vodič tiež priznal. „Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Malackách bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ uzavrel Szeiff.