Nový týždeň v znamení zlacňovania palív: Tešili sa len majitelia TÝCHTO áut! Analytik má pre ľudí ďalšie dobré správy

BRATISLAVA - Situácia s cenami palív je nateraz mimoriadne priaznivá, čo nový týždeň, to nové zlacňovanie pohonných hmôt. Uplynulý týždeň sa však na čerpacích staniciach tešili len majitelia špecifických áut, keďže ceny klesali len v prípade nafty. To, čo nás čaká a neminie, prezradil aj analytik Marek Nemky. Podľa jeho slov čakajú Slovákov ďalšie dobré časy.

Tentokrát došlo k úprave cien palív v strede týždňa. Tešili sa najmä majitelia naftových áut, keďže ceny sa upravovali len v prípade tohto paliva. Kým minulý týždeň sa predávala nafta za 1,429 eura za liter, tento týždeň to bolo za 1,414 eura za liter, čo je rozdiel 1,5 centu. Cena benzínu sa nezmenila, je rovnaká ako v minulom týždni - 1,494 eura za liter. Tieto ceny sú na čerpačkách Shell a Slovnaft. Na OMV svietia ceny 1,419 eura za liter nafty a 1,499 eura za liter benzínu. Naďalej najlacnejšie tankujeme na benzínke Orlen, a to 1,444 eura za liter benzínu a 1,369 eura za liter nafty.

Štatistický úrad: Vodiči motorových vozidiel opäť ušetrili

Štatistický úrad upozornil na to, že spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 17. týždňa medzitýždňovo klesli. Benzín 95, 98 a motorová nafta sa predávali za najlepšie ceny od začiatku októbra 2024. Cena prémiového benzínu a prémiovej nafty bola najnižšia v aktuálnom roku.

"Cena prémiového benzínu (s oktánovým číslom 98 - 100) dosiahla hodnotu 1,681 eura za liter, medzitýždňovo klesla o 1 cent. Cena benzínu 98 (samostatná podzložka prémiového benzínu) bola 1,691 eura a benzín 95 sa predával za 1,482 eura. Benzínom 95 a 98 klesla cena oproti predchádzajúcemu týždňu iba o pár desatín centu za liter. Prémiová motorová nafta stála 1,606 eura za liter a cena klasickej motorovej nafty dosiahla úroveň 1,410 eura za liter. Oproti predošlému týždňu im ceny klesli o takmer 1 cent. Ceny pohonných látok boli naďalej nižšie ako pred rokom, benzín 95 o 10,7 %, benzín 98 o 9,9 % a motorová nafta o 8,5 %," upozornili na svojej stránke štatistici.

Ako ďalej uviedli, medzitýždňovo sa menili aj ceny plynov. Skvapalnený zemný plyn LNG zlacnel o skoro 2 centy na 1,662 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu LPG bola 0,729 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu klesla iba o dve desatiny centu. Stlačený zemný plynu CNG sa predával za nezmenených 1,662 eura za kilogram. V medziročnom porovnaní bola cena plynu LNG vyššia o 10,4 %, LPG o 4,7 % a CNG o 3,9 %.

Analytik: Čaká nás ďalšie zlacňovanie

Vývoj veľkoobchodných cien v Rotterdame kopíroval vývoj cien ropy na medzinárodných trhoch. Veľkoobchodné ceny opäť začali mierne klesať, a tak nižšie ceny bude vidieť aj naďalej, pričom by mohlo dôjsť ešte k ďalšiemu zníženiu cien pohonných látok na čerpacích staniciach. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.

„V pondelok 5. mája 2025 sa uskutoční stretnutie ôsmich krajín OPEC+, na ktorom sa rozhodne o úrovni produkcie na jún tohto roka,“ priblížil. Najnovšie makroekonomické údaje z USA podľa neho naznačujú spomaľovanie americkej ekonomiky. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesol, pričom ide o prvý pokles za posledné tri roky. „Tento prepad však do veľkej miery spôsobil nárast podnikových importov, keďže firmy sa pripravovali na možnú zmenu colnej politiky v súvislosti s návratom Donalda Trumpa k moci,“ dodal Nemky.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,48 eura za liter a nafty 1,41 eura za liter, medzitýždňovo je tak benzín lacnejší o 3 centy, nafta o 4 centy na litri. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,33 eura, liter benzínu 1,37 eura. Ide tak o rozdiel 11 centov na litri v prípade benzínu a 8 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 4 centov na litri menej. Medzitýždňovo zlacnela nafta o cent, cena benzínu sa nezmenila.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,45 eura a liter nafty 1,47 eura. Medzitýždňovo zdražel benzín o 3 centy, nafta o 2 centy na litri. Liter LPG v Maďarsku stojí 0,92 eura.

V Poľsku stojí liter nafty 1,37 eura a liter benzínu 1,39 eura. LPG tu kúpime za 0,72 eura za liter. Medzitýždňovo cena benzínu klesla o 1 cent na litri, nafta o 2 centy. LPG rovnako o 1 cent. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,49 eura, teda je o cent drahšia, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,49 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu sú benzín aj nafta lacnejšie o 2 centy.