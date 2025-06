Slováci, pripravte si peňaženky: Ceny palív pôjdu prudko hore! TOĽKOTO bude stáť benzín a nafta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Ladanifer)

Podľa zdrojov izraelskej armády útočil Izrael na jadrovú elektráreň a vojenské lokality, píše agentúra AFP. Operácia bola „preventívnou, presnou a kombinovanou ofenzívou“ zameranou na útok na iránsky jadrový program a ďalšie vojenské ciele, oznámila armáda na platforme Telegram. „Zaútočili sme na srdce iránskeho programu obohacovania uránu. Zamerali sme sa na hlavné iránske zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze. Zaútočili sme aj na srdce iránskeho programu balistických rakiet,“ povedal a dodal, že Izrael zaútočil aj na iránskych jadrových vedcov „pracujúcich na výrobe iránskej bomby“.

Pri piatkovom izraelskom útoku na iránske hlavné mesto Teherán zahynul hlavný veliteľ vplyvných iránskych Revolučných gárd generál Hosejn Salámí, potvrdili tamojšie médiá. Irán následne odvetne reagoval a na Izrael poslal stovku dronov. Eskalácia napätia spôsobila, že trh s ropou reagoval na situáciu na Blízkom východe zvýšením cien čierneho zlata.

Čo nás čaká a neminie?

To potvrdzuje aj analytik J&T banky Stanislav Pánis, podľa ktorého ropa od začiatku júna zdražela zhruba o 15 percent, keď sa pre Európu relevantný benchmark Brent posunul približne o 10 dolárov nahor k okoliu 75 dolárov, čo predstavuje tri a pol mesačné maximá, pričom miestami sa obchodoval na najvyšších úrovniach od polovice januára.

"Podpísalo sa pod to v rozhodujúcej miere eskalujúce napätie na Blízkom východe, ktoré vyústilo do izraelských útokov na Irán, jeho jadrové zariadenia, popredných vojenských veliteľov, jadrových vedcov a napokon aj do likvidácie viacerých vojenských cieľov. Nervozitu zvyšovala iránska reakcia v podobe dronových a raketových útokov na Izrael. Trh sa obával, že špirála akcií a reakcií medzi Teheránom a Tel Avivom by sa mohla vymknúť spod kontroly a vyústiť do otvoreného vojenského konfliktu. To vytváralo riziko prerušenia dodávok ropy na svetové trhy cez z regiónu Perzského zálivu pre možné blokovanie Hormúzskej úžiny iránskymi silami," vysvetlil obavy obchodníkov analytik. Ako následne upozornil, hoci nervozita (nielen) na ropnom trhu narástla, nemožno hovoriť o bezhlavej panike. A to z jasného dôvodu - obchodníci v základnom scenári predpokladajú, že iránsko- izraelské napätie by, tak ako v nedávnej minulosti, nemalo viesť k reálnemu fyzickému narušeniu ponuky na trhu s ropou.

"A aj keď rastie neistota a obavy z možnej blokády Hormúzskeho prielivu, tankeri by mali možnosť obísť výsostné iránske vody cez vody, ktoré patria pod Omán a Spojené arabské emiráty. Zároveň trh predpokladá, že Čína ako kľúčový iránsky zákazník, by mohla vytvárať tlak na Teherán, aby tak neučinil s cieľom predísť rastu cien ropy. Okrem toho, izraelské útoky na Irán zásadne nepoškodili miestnu ropnú infraštruktúru," vysvetlil odborník.

Poukázal aj na to, že napriek eskalácii napätia a neistot je trh s čiernym zlatom dobre zásobený, pričom ponuka prevyšuje dopyt o zhruba 1 milión barelov dennej ťažby. Podľa Pánisa môžu za to aj kroky OPECu+, ktorý sa rozhodol dynamicky zvyšovať ťažbu. "Medzinárodná energetická agentúra zároveň informovala, že má v zálohe 1,2 milióna barelov núdzovej dennej ťažby, ak by si to situácia vyžiadala," konštatoval.

Slováci, pripravte si peňaženky

Avšak, posledný vývoj na ropnom trhu však nebude pozitívny pre peňaženky Slovákov. Ba čo viac, cenovky na čerpacích staniciach sa budú po relatívne pokojnom a príjemnom období pre motoristov posúvať skokovo nahor. "Predpokladáme skoré zdraženie benzínu, kde by jeho ceny mohli smerovať k úrovni 1 eura a 60 centov a cena nafty by sa mohla pohybovať bližšie pri 1 eure a 50 centov ako pri 1 eure a 45 centoch. Najmä ak nervozita okolo Blízkeho východu, a najmä riziko disrupcie dodávok ropy z tohto regiónu na globálne trhy, rýchlo neklesne. Zdražovanie palív by sa malo čoskoro prejaviť aj v okolitých krajinách," uzavrel Pánis.

Ku kolegovi sa pridáva aj Boris Tomčiak zo spoločnosti Finlord. Podľa jeho slov bude ďalší vývoj cien palív závisieť od toho, či sa na Blízkom východe podarí nájsť mierové riešenie. "V takom prípade by cena ropy i cena pohonných poklesla na úrovne za začiatku júna. Naopak, pri eskalácii konfliktu môže cena vzrásť až na 100 USD za barel, čo by znamenalo ďalšie prudké zdražovanie. Stále platí, že kartel OEPC bude v najbližších mesiacoch zvyšovať produkciu ropy, čo bude tlmiť prípadný rast cien. Pohonné hmoty sú vzhľadom k príjmom domácností lacné. A ceny sú i nižšie oproti minulému roku o približne 11 centov na liter," uzavrel Tomčiak.

Aktuálne sa ceny palív pohybujú na rovni 1,444 eura za liter nafty a 1,544 eura benzínu. Ide o ceny na čerpacích staniciach Slovnaft a Shell. Na benzínke OMV sú ceny mierne vyššie, 1,549 eura za liter benzínu a 1,449 eura za liter nafty. Ešte koncom minulého týždňa sa ceny pohybovali stabilne na úrovni 1,509 eura za liter benzínu a 1,409 eura za liter nafty. Medzitýždňovo tak ide o nárat o 4 centy na litri u oboch palív. V noci z piatka na sobotu opäť stúpli ceny - benzín na čerpačke Slovnaft stojí 1.569 eura za liter a nafta 1.469 eura za liter.





