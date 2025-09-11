Štvrtok11. september 2025, meniny má Bystrík, zajtra Mária, Mia

Mrazivé zistenia po brutálnej vražde Ukrajinky: Nikto jej nebežal na pomoc! SPOVEĎ matky vraha, zlyhal systém

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto YouTube/The New York Post, SITA/Mecklenburg County Sheriff's Office via AP)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

CHARLOTTE - Svet obleteli hrozné zábery po brutálnej vražde Ukrajiny Iryny Zarutskej v severnej Karolíne, ktorá sa odohrali 22. augusta vo vlaku. Keď sa neskôr objavili ďalšie videá, poukázali na viac ako znepokojujúcu skutočnosť. Nikto zo spolucestujúcich sa jej neponáhľal pomôcť a to ani po tom, ako útočník Decarlosa Brown opustil vlak. K útoku sa vyjadrila aj matka vraha, podľa ktorej zlyhali úrady a jej syn sa nemal pohybovať na slobode.

Brutálna vražda 23-ročnej ukrajinskej utečenkyne Iryny Zarutskej v prímestskom vlaku v Severnej Karolíne 22. augusta otriasla celou Amerikou. Desivé zábery zachytávajúce jej posledné okamihy odhalili nielen zlyhanie systému, ale aj šokujúcu ľahostajnosť spolucestujúcich. 

Iryna, ktorá ušla z vojnou zmietanej Ukrajiny do USA v nádeji na lepší život, sa stala obeťou náhodného útoku psychicky narušeného recidivistu Decarlosa Browna. Brown je bezdomovec s duševnými problémami a podľa informácií CNN bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane ozbrojenej lúpeže, za ktoré strávil osem rokov vo väzení. Video spoločnosti CATS, zodpovednej za verejnú dopravu v oblasti mesta Charlotte, kde sa čin odohral, ukazuje, ako Brown nečakane zaútočil na Irynu nožom do krku a následne opustil vlak. Nikto z cestujúcich k nej po útoku nepribehol na pomoc a to ani po tom, čo útočník vystúpil z vlaku.

Zábery zachytávajú Irynin zmätený a vydesený výraz tváre po útoku. Schovávajúc sa v obrannej pozícii s kolenami pritlačenými k hrudi, pripomínala vystrašené dieťa. Do 21 sekúnd od bodnutia sa Zarutská na videu zošmykne zo sedadla a zrúti sa na zem ako ľudská harmonika. Asi o desať sekúnd neskôr sa spod jej sedadla na schodík začne valiť krv. Trvalo takmer dve minúty, kým jej niekto prišiel na pomoc.

Incident vyvolal búrlivú diskusiu o bezpečnosti verejnej dopravy, starostlivosti o duševné zdravie a ľahostajnosti spoločnosti. Mnohí kritizovali pasivitu spolucestujúcich, zatiaľ čo iní poukazovali na takzvaný 'Daniel Penny efekt' - odkazuje na súdny proces a medializovaný incident, pri ktorom bývalý americký námorník Daniel Penny usmrtil bezdomovca s duševnou chorobou, Jordana Neelyho, na newyorskej linke metra v roku 2023. Penny bol obvinený z vraždy z nedbanlivosti, bol však v decembri 2024 oslobodený spod obžaloby, hoci mu stále hrozí občianskoprávna žaloba zo strany otca Neelyho. 

Podľa matky vraha zlyhal systém

Matka útočníka, Michelle Dewitt, v exkluzívnom rozhovore pre NY Post uviedla, že sa snažila svojmu schizofreniou trpiacemu synovi zabezpečiť pomoc, ale bola odmietnutá. Tvrdí, že systém zlyhal a jej syn nemal byť na slobode vzhľadom na jeho zhoršujúci sa psychický stav. Podľa jej slov bol agresívny na ňu aj jej manžela. 

"Keď privediete človeka na psychiatrické oddelenie a oni vám povedia 'nemáme dostatok miesta' alebo 'snaží sa zabiť seba alebo niekoho iného?' a ja poviem nie, 'potom s tým nemôžeme nič urobiť, musíte získať súdny príkaz,'" uviedla matka s tým, že jej syn pravdepodobne ani nevie, čo sa deje. Matka poprela informácie, že Ukrajinku zavraždil preto, lebo bola biela. Povedala, že jej syn "rozhodne nie je rasista" a že "randil so všetkými možnými dievčatami".

Matka povedala, že sa s ním po jeho zatknutí telefonicky rozprávala o vražde a že Brown bol presvedčený, že mu niekto "odstraňuje z mozgu čip", ktorý ovládal jeho konanie, a veril, že sa čoskoro dostane na slobodu.

Mužovi hrozí trest smrti

Ministerstvo spravodlivosti USA v utorok voči mužovi vznieslo obvinenie. Muž bol obvinený z federálneho zločinu, za ktorý mu môže byť udelené doživotie alebo trest smrti, informovala agentúra AP. Federálne obvinenie bolo vznesené v čase polemiky o tom, prečo sa podozrivý Decarlos Brown Jr. vôbec mohol voľne pohybovať - v pred tým, ako bol obvinený z ohrozovania a vraždy 23-ročnej Iryny Zaruckej, bol 14-krát zadržaný za rozličné trestné činy. Príslušný okresný prokurátor Russ Ferguson súčasne pripustil, že v priebehu vyšetrovania by mohli byť vznesené ďalšie obvinenia.

AP dodala, že táto kauza sa stala ďalšou témou diskusie o tom, či mestá ako Charlotte, kde sa Zaruckej vražda odohrala, riešia násilnú trestnú činnosť, duševné choroby a bezpečnosť verejnej dopravy náležitým spôsobom. Administratíva republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že táto vražda dokazuje, ako miestni lídri, sudcovia a pravidlá v mestách vedených demokratmi nedokážu chrániť svojich obyvateľov pred násilnou trestnou činnosťou.

Táto kauza sa okrem federálnej bude pojednávať aj na štátnej úrovni - v Severnej Karolíne je Brown obvinený z vraždy prvého stupňa. Zarucká utiekla z Ukrajiny do USA po začiatku ruskej invázie v roku 2022.
        

