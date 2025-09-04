Diskusia o presune komunálnych volieb je irelevantná! Koalícia nemá väčšinu, uviedla Únia miest Slovenska

BRATISLAVA - Diskusia o presune komunálnych volieb je irelevantná, keďže súčasná koalícia nemá ústavnú väčšinu. Poukázala na to Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá je však o možnosti zmeniť dĺžku mandátu starostov, primátorov a miestnych poslancov na päť rokov pripravená rokovať. Avšak až s platnosťou od roku 2030. Uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová v reakcii na vyjadrenia o údajnom návrhu vlády zmeniť termín komunálnych volieb.
Reagovala, že ÚMS v súčasnosti neeviduje žiadosti o stanovisko na návrh vlády zmeniť termín komunálnych volieb. „Právna analýza, ktorú sme si dali vypracovať, jednoznačne konštatuje, že predĺženie volebného obdobia nie je možné bez rozhodnutia ústavnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR. Keďže súčasná koalícia ústavnú väčšinu nemá, považujeme túto diskusiu za irelevantnú,“ doplnila hovorkyňa.
archívne video
K téme sa vyjadril aj viceprezident ÚMS a primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Možno je legitímne baviť sa o tom, koľko rokov má trvať funkčné obdobie predstaviteľov samospráv, ale treba to robiť nie rok pred koncom tohto funkčného obdobia,“ skonštatoval. Potrebná je podľa neho aj spoločenská diskusia. Vallo zároveň upozornil, že ak by sa spojili komunálne voľby s parlamentnými, zanikli by dôležité témy miest a obcí, keďže by sa viac riešili voľby do NR SR. Považuje to za zlé pre demokraciu.
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do NR SR. Zo stanoviska strany Smer-SD vyplýva, že koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb.