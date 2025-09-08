BRATISLAVA - Občiansky preukaz v mobile využilo pri voľbách takmer 150 ľudí. Väčšina z nich bola v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Informoval o tom o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Voľby boli podľa neho pokojné.
„Využitie digitálnych dokladov vo voľbách umožnila nedávno nasadená nová funkcionalita aplikácie ministerstva vnútra eDoklady, na základe ktorej dochádza k bezpečnej výmene digitálnych dokladov medzi dvomi fyzickými osobami. Ministerstvo vnútra SR vytypovalo na pilotné testovanie Petržalku ako najväčšie sídlisko na Slovensku, kde zabezpečilo na tento účel aj školenie volebných komisií,“ uviedol.
Neumann dodal, že doplňujúce komunálne voľby sa konali okrem Petržalky aj v Ilave, Dobšinej a ďalších 30 obciach. Obyvatelia rozhodovali o 13 starostoch a 23 lokálnych poslancoch. „Voľby sa neuskutočnili v 11 obciach, v ktorých nebola podaná žiadna kandidátna listina. Ide o obce Dulov, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Brezovec, Geraltov, Starina a Vyšná Myšľa. V týchto obciach budú opätovne vyhlásené voľby v novom termíne na jar budúceho roka,“ vysvetlil hovorca.