Nitrianska mestská polícia zabránila samovražde muža: Po hádke sa chcel obesiť

NITRA - Nitrianski mestskí policajti počas svojej nočnej služby zachraňovali muža, ktorý sa vyhrážal, že spácha samovraždu. Prípad nahlásila jeho manželka, ktorá uviedla, že s manželom prežívajú ťažké obdobie, čaká ich rozvod a práve sa pohádali. „Muž po hádke žene uviedol, že sa ide obesiť na povalu,“ informovala mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti.
Motorizovaná hliadka MsP bola na mieste do štyroch minút. Žena policajtom uviedla, že jej muž požil väčšie množstvo alkoholu a tvrdil, že sa ide obesiť. „Hliadka sa presunula na povalu, kde stál muž, ktorý sa snažil vyliezť na stoličku, nad ňou viselo lano s uviazanou slučkou. Mestskí policajti sa mužovi prihovorili a snažili sa ho upokojiť. Ten napokon ustúpil od stoličky a presunul sa s hliadkou dolu do obytnej miestnosti,“ uviedla MsP.
Zasahujúci mestskí policajti na miesto privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Následne zdravotníkom asistovali pri prevoze muža na psychiatrické oddelenie do nitrianskej nemocnice.