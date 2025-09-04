Dráma na východe: Najskôr hádka, potom žena bodla 17-ročného mladíka! Polícia prezradila detaily

BOŤANY - V obci Boťany v trebišovskom okrese sa odohrala dráma. Po hádke 41-ročná žena bodla ostrým predmetom 17-ročného mladíka. Prípad už rieši polícia.
K incidentu prišlo v stredu 3. septembra. "Zraneného mladíka si po príchode na miesto prevzala posádka RZP. Napadnutiu predchádzala hádka medzi poškodeným a 41-ročnou ženou, ktorá ho mala pichnúť ostrým predmetom do oblasti hrudníka a z miesta ušla," uviedla polícia.
Policajti ju však krátko po skutku vypátrali a predviedli na obvodné oddelenie. Uviedli, že žena bola pod značným vplyvom alkoholu aj iných omamných látok a nebola schopná podrobiť sa dychovej skúške.
Triezvy nebol ani napadnutý muž. Nameraná mu bola hodnota 0,78 mg/l alkoholu v dychu (1,63 promile). Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s dobou liečenia viac ako 42 dní, pričom útok smeroval na životne dôležitý orgán – pľúca.
"Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Žena bola obmedzená na osobnej slobode, procesné úkony pokračujú. Ďalšie informácie poskytneme, keď to priebeh vyšetrovania dovolí," dodala polícia.