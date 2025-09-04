Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Príbuzní izraelských rukojemníkov protestovali v Jeruzaleme za ukončenie vojny: Polícia zasiahla vodným delom

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)
TASR

TEL AVIV - Príbuzní izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas zadržiava v Pásme Gazy, počas demonštrácie pred domom premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzaleme žiadali ukončenie vojny v palestínskej enkláve a dohodu o prepustení rukojemníkov, informovali v stredu izraelské médiá, na ktoré sa odvolala agentúra DPA. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) polícia zasiahla proti protestujúcim v centre Jeruzalema vodným delom.

Desaťtisíce ľudí sa pridali k zhromaždeniu, ktoré zvolali matky dvoch vojakov držaných vo vojnou zničenom palestínskom území. Počas pokračujúcich protestov Netanjahu obvinil demonštrantov, že „prekročili hranicu“ tým, že blokovali cesty a „denne mi - premiérovi - a mojej rodine hrozili vraždou,“ uviedol vo vyhlásení. „Hovoríte a konáte ako fašisti,“ povedal Netanjahu, informuje DPA. Okrem toho obvinil políciu, že zlyhala pri zabezpečovaní poriadku, čím umožnila eskaláciu.

Anat Angrestová, matka vojaka Matana, ktorého militanti uniesli počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, odpovedala na Netanjahuove vyhlásenie, pričom uviedla, že mu chce pripomenúť, že „naši blízki nie sú chránení armádou osobných strážcov financovaných zo štátnej pokladnice. Namiesto toho sú obklopení armádou teroristov a nik ich nezachraňuje“.

Príbuzní izraelských rukojemníkov protestovali
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Kritika povolávania záložníkov na ďalšie nasadenia

Vláda podľa Angrestovej zradila svojich vojakov. „Tento týždeň sme pochovali v poradí 900. vojaka. Teraz to pokračuje povolaním záložníkov na ich tretie a štvrté nasadenie do boja v Gaze nad hlavou môjho syna,“ dodala. Matka rukojemníka Nimroda Cohena, Vicky, obvinila vládu, že opustila rukojemníkov a ich rodiny. Naliehala na izraelského predsedu vlády, aby nehovoril, že je na strane rukojemníkov a ich rodín. „Ak by ste skutočne boli, môj syn by bol doma,“ povedala na demonštrácií.

Izrael po takmer 23 mesiacoch vojny v Pásme Gazy rozširuje svoju vojenskú ofenzívu v meste Gaza. Kritici podľa DPA tvrdia, že tento krok ohrozí životy rukojemníkov. V stredu ráno sa v uliciach Jeruzalema zhromaždili ľudia, aby vyjadrili svoj nesúhlas s povolaním desiatok tisícov záložníkov, pričom blokovali cesty v meste. TOI informuje, že polícia použila proti demonštrantom vodné delo. Polícia vo svojom vyhlásení označila demonštráciu za „násilné nepokoje“ a dodala, že policajti použili silu na rozohnanie demonštrantov. Orgány nehlásili žiadne zadržania.

