Členovia parlamentného výboru pre zdravotníctvo si minútou ticha uctili zosnulú poslankyňu Annu Záborskú

Anna Záborská (Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr. )
BRATISLAVA - Členovia výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo si minútou ticha uctili zosnulú poslankyňu parlamentu Annu Záborskú. Urobili tak na začiatku štvrtkového rokovania výboru.
Anna Záborská zomrela 20. augusta vo veku 77 rokov. Po odchode z materského KDH spoluzakladala stranu Kresťanská únia (KÚ), ktorej šéfovala do roku 2024. Okrem NR SR pôsobila v rokoch 2004 až 2019 ako poslankyňa Európskeho parlamentu. V minulosti bola tiež na čele parlamentného zdravotníckeho výboru.