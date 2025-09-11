Na stole je znova téma povinnej vojenskej služby od 18 rokov! Sú známe detaily, TAKTO to má fungovať

BRATISLAVA - Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý) chce na Slovensku zaviesť povinnú vojenskú službu. Informoval o tom v štvrtok počas brífingu. Týkala by sa všetkých mužov od 18 rokov, pre ženy by to bolo na forme dobrovoľnosti. Výcvik by trval minimálne 3 mesiace, nie však v kasárňach ale blízko miesta trvalého bydliska.
"Za hranicami nášho štátu zúri vojna, do Poľska lietajú ruské drony a premiér susedného štátu blúzni o veľkom Maďarsku. Štát, ktorý nedokáže chrániť hranice, nemá nárok na svoju existenciu," vyhlásil. Podľa Huliaka si treba uvedomiť, aká je bezpečnostná situácia v rámci Slovenska aj mimo nej. Huliak preto chce predložiť návrh na minimálne trojmesačnú povinnú vojenskú služby pre mužov po dovŕšení 18 rokov. Do diskusie chce zapojiť politikov, vojakov aj širokú verejnosť.
"Je tu v mnohých mestách hromadné vykupovanie historických budov maďarským štátom. Čítam odkazy Orbána, ktorý chodí so šálom Veľkého Maďarska, ktorého súčasťou je Slovensko. Takisto o revidovaní hraníc Trianonu. Pre mňa sú toto všetko signály, ktorými by sme sa mali zaoberať," uviedol. Poukázal na armádu švajčiarskeho typu, kde Švajčiari sú schopní behom dvoch hodín obsadiť dvomi miliónmi ľudí svoje hranice. "Takouto efektivitou slovenskej armády by sme sa mali zaoberať," dodáva. Podľa neho bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) našu krajinu odzbrojil.
Huliak priznáva, že pôjde o drahé opatrenie v čase konsolidácie, no podľa neho je nevyhnutné. Zároveň pripomenul, že ministerstvo obrany už robí podobné kroky v rámci dobrovoľných vojenských výcvikov.
VIDEO Strana Vidieka predstavila aj ďalšie legislatívne zámery
Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s udalosťou v Poľsku upozornil na absenciu protivzdušnej obrany na Slovensku. Ide podľa neho o hazard s bezpečnosťou krajiny. Obáva sa technických zlyhaní, ktoré môžu spôsobiť, že dron alebo raketa útočiaca na ciele v blízkosti slovenských hraníc sa odkloní od svojej dráhy a zasiahne nezamýšľaný cieľ. "Slovensko je dnes holé a bosé a nie je schopné okamžite reagovať v prípade, že by náš vzdušný priestor narušil dron, tak ako ho narušil v Poľsku," deklaroval.