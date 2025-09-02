Cudzinka opísala šokujúci incident z bratislavskej MHD: Muž ju mal udierať do chrbta, nikto sa jej nezastal!

BRATISLAVA - Nepríjemný zážitok z bratislavskej MHD vyvolal silnú diskusiu na sociálnej sieti. Žena, ktorá na Slovensku žije takmer desať rokov, sa zdôverila, že ju v električke č. 9 napadol neznámy muž. Ešte viac ako samotný útok ju však zaskočilo, že ostatní cestujúci nereagovali.
„Dnes okolo 16:00 v električke číslo 9 pri Obchodnej ulici mi muž zdvihol batoh a niekoľkokrát ma udrel po chrbte. Skríkla som a spýtala sa ho, čo robí, ale iba na mňa pozrel a postavil sa do kúta,“ napísala po anglicky anonymná autorka príspevku v skupine Foreigners in Bratislava. Podľa jej slov sa nikto zo spolucestujúcich nezastal ani nesnažil zakročiť. „Bolelo ma ešte viac, že nikto nereagoval alebo sa ma nesnažil ochrániť. Pýtam sa, či je to preto, že nie som Slovenka?“ dodala.
Pod statusom sa rozprúdila búrlivá debata. Niektorí ľudia poukazovali na tzv. „bystander effect“, teda fenomén, keď sa ľudia v dave spoliehajú, že zasiahne niekto iný. „Nie je to preto, že nie si Slovenka. Nikto v Európe nereaguje, keď sa deje niečo zlé. Ľudia sa nestarajú,“ napísal Giovanni. Ďalší priamo kritizovali domácu mentalitu: „Zvykni si na to. Strach a ignorancia sú súčasťou našej kultúry,“ uviedol Michal.
Objavili sa však aj empatické hlasy. „Je mi veľmi ľúto, čo sa ti stalo. Cestujem často s dvoma malými deťmi, ale vždy, keď niekto koná zle, ozvem sa. Určite by som ťa bránila,“ reagovala Adriana.
Časť diskutujúcich naznačila, že incident mohol súvisieť s pravidlami v MHD. Nad hlavou muža totiž visela tabuľka s pokynom, že cestujúci by si mali dať ruksak dole. „To, čo opisuješ, je bežné, čo robia starší ľudia, ak si nenecháš dole batoh,“ napísal anonymný Slovák. Iní to však odmietli ako výhovorku. „Aj keby to bolo kvôli batohu, nemal žiadne právo ťa biť,“ dodal Kamel. Viacerí odporúčali obrátiť sa na políciu a poukázali na to, že električky majú bezpečnostné kamery. „Mala by si to nahlásiť, aj keď možno polícia nič neurobí. Aspoň nebudeš mlčať,“ zaznelo v diskusii.