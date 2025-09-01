Zamestnávatelia uprednostňujú slovenských absolventov pred zahraničnými! TU je dôvod

BRATISLAVA - Pre zamestnanie na Slovensku sú lepšie pripravení tí, ktorí majú za sebou štúdium na Slovensku, keďže to im pomáha lepšie vnímať špecifiká slovenského trhu. Vyplýva to z prieskumu vykonaného medzi značkovými výrobcami, členmi Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV), o ktorom informoval Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ združenia.
Prieskum medzi manažérmi značkových výrobcov podľa neho konštatoval, že pri výbere uchádzačov do práce majú väčšie šance absolventi slovenských vysokých škôl. Žiadny z respondentov neuviedol, že by absolventi slovenských vysokých škôl boli horší na pracovných pohovoroch ako absolventi zo zahraničia. V prieskume 12 % respondentov však povedalo, že študenti zo slovenských škôl sú lepšie pripravení na prax ako ich kolegovia so zahraničným diplomom.
Lepšie poznajú prostredie
„Absolventi slovenských vysokých škôl lepšie poznajú prostredie ako tí, ktorí študovali v zahraničí. Veľkou výhodou je, ak počas štúdia mali za sebou prax priamo v odbore. Na druhej strane, absolventi zahraničných univerzít sú stále lepšie jazykovo vybavení, priebojnejší a dokážu rýchlejšie rásť a využiť príležitosť rásť na základe novej ponuky z inej krajiny,“ povedal Tuchscher.
Respondenti prieskumu podľa neho konštatovali, že viac ako kópia diplomu pri pohovore zaváži skúsenosť z praxe popri škole. Aj preto viaceré spoločnosti zdieľajú svoje ponuky na nižšie pozície priamo na vysokých školách. Absolventi s takouto praxou majú výrazne lepšiu štartovaciu pozíciu pre budúce zamestnanie. Najlepšie hodnotenými absolventami boli študenti Slovenskej technickej univerzity, ktorí preukazujú nielen záujem o poznanie, ale aj otvorenosť k novým technológiám.
Prítomnosť značkových výrobcov
Dodal, že prítomnosť značkových výrobcov na Slovensku nie je len o vytváraní pracovných miest s vyšším finančným ohodnotením, ale aj priamou podporou vzdelávania v krajine. Jednotlivé spoločnosti, ako aj SZZV ako samostatný subjekt spolupracujú s viacerými vysokými školami.
SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami a obratom viac ako poldruha miliardy eur.