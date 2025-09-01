Vláda SR čelí kritike za návrh ústavných zmien ohrozujúcich ľudské práva a právnu istotu

KOŠICE - Ľudskoprávna koalícia tvorená 12 organizáciami v pondelok vyzvala na zastavenie návrhu novely ústavy. Podľa tejto koalície predložený návrh nie je len legislatívna iniciatíva, ale pokus zásadne zmeniť charakter štátu - oslabiť jeho právnu istotu a ochranu ľudských práv. K výzve došlo pred Ústavným súdom (ÚS) SR v Košiciach symbolicky na Deň Ústavy SR. Informoval riaditeľ Amnesty International Slovensko a zástupca Ľudskoprávnej koalície Rado Sloboda.
Ľudskoprávna koalícia vyzýva vládu SR ako predkladateľa, aby návrh novely ústavy stiahla, a ak tak neurobí, apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby tieto zmeny v septembrovom hlasovaní odmietli.
Mocenský pokus zneužiť ústavu
Podľa Ľudskoprávnej koalície ide o „mocenský pokus zneužiť ústavu na presadenie protiľudskoprávnej ideologickej agendy a pošliapanie práv a dôstojnosti ľudí na Slovensku“. Zasiahnutí majú majú byť prakticky všetci obyvatelia, ale aj firmy či samosprávy. Podľa kritikov novela oslabuje členstvo SR v Európskej únii, posilňuje štátne orgány na úkor súkromníkov - jednotlivcov a firmy a otvára priestor na legalizovanie porušovania základných práv a slobôd.
„Nedovoľme, aby sa súčasťou identity Slovenska stali obmedzovanie ľudských práv, diskriminácia a právna neistota. Táto novela vytvára mechanizmus, ktorý Slovensku umožní ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory o ľudských právach. Ústava má chrániť ľudí, nie legitimizovať ich nerovnosť,“ uviedol Robert Furiel riaditeľ organizácie Saplinq a Pride Košice.
Podľa aktivistov slovenské úrady už dlhší čas používajú stigmatizujúci jazyk voči LGBTI+ ľuďom na politické účely. Ústavné zmeny považujú za ďalší krok v trende, ktorý ohrozuje základné práva a bezpečie menšín. „Poslanci, ktorí sa zmenu snažia pretlačiť za každú cenu, nám ukazujú, že ľudské práva aj medzinárodné záväzky Slovenska bez problémov ‚vyhodia von oknom‘, ak im to prinesie lacné politické body. A toto pretrvávajúce riziko ohrozuje nás všetkých,“ skonštatoval Sloboda.
Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia
Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Podľa pozmeňujúcich návrhov má do ústavy pribudnúť aj zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž.