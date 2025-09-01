AKTUÁLNE Na diaľnici D1 narazil kamión do cestárov: Cestu uzavreli! FOTO z miesta nehody

ČADCA - Na D1 za Bytčou došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode kamióna a cestárskeho vozidla. Vodiča kamiónu musel do nemocnice transportovať vrtuľník. Úsek je neprejazdný.
Polícia aktuálne zasahuje pri dopravnej nehode na ceste D1 v smere od Žiliny na Bratislavu, kde došlo ku stretu nákladného motorového vozidla s cestárskym vozidlom. "Cesta je neprejazdná a úplne uzavretá. Odklon dopravy na zjazd na mesto Bytča," približuje žilinská krajská polícia.
Ako informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, nehoda bola ohlásená o 9:05 h. Z miesa nehody hlásia jedného zraneného, ide o vodiča kamiónu.
"Hasiči z Hasičskej stanice v Bytči a z Hasičskej stanice v Žiline poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pripravili ho na transport do vrtuľníka. Pacient bol odvezený Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou do nemocnice," priblížili žilinskí hasiči.
Pri dopravnej nehode došlo k úniku nafty, ktorú hasiči posypali sorbentom. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Bytči a Žiline s troma kusmi techniky.