Špekulácie sa potvrdili: Ficova cesta do Číny má jasný bod programu, opätovné stretnutie s PUTINOM!

TCHIEN-ŤIN - Slovenský premiér Robert Fico sa budúci týždeň v Číne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Poradca Kremľa Jurij Ušakov na otázku ohľadom možného stretnutia oboch predstaviteľov podľa agentúry AFP odpovedal, že je plánované. Neupresnil však, kedy sa stretnú ani o čom budú rokovať.
Fico má odletieť do Číny v stredu. V Pekingu sa zúčastní prehliadky na oslavu 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Putin je v Číne už teraz, zúčastňuje sa tu dvojdňového summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Zostať tu má aj na prehliadku.
Fico od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára 2022 opakovane kritizoval podporu Európskej únie Ukrajine a tiež politiku izolácie Ruska, ktorú presadzuje Brusel. Slovensko je silne závislé od ruského plynu. Stretnutie zrejme ešte viac vyostrí napätie medzi Bratislavou a Bruselom, píše AFP. Fico s Putinom rokoval už vlani v decembri, tento rok v máji Rusko navštívil znova. V Moskve sa zúčastnil osláv konca druhej svetovej vojny, a to napriek kritike predstaviteľov EÚ.