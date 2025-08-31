Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Občianske združenie Ursia plánuje monitoring medveďov pri mestách: Cieľom je varovný systém a prevencia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Občianske združenie (OZ) Ursia, ktoré sa venuje ochrane prírody a zachovávaniu biodiverzity, plánuje na jeseň spustiť vlastný monitoring medveďa hnedého. Jeho cieľom nebude zistiť celkový počet medveďov na Slovensku, ale to, koľko jedincov sa natrvalo usídlilo pri mestách a obciach. Súčasťou výskumu bude aj systém včasného varovania na prítomnosť šelmy v intraviláne. Uviedol to predseda združenia Jozef Martinský.

OZ Ursia sa monitoringu chránených živočíchov venuje už niekoľko rokov, na tento účel združenie vytvorilo aj vlastnú aplikáciu. „Pôvodne sme monitorovali zvuky vtákov a pomocou umelej inteligencie sme dokázali potvrdiť alebo vyvrátiť výskyt konkrétneho druhu na danej lokalite. Aplikácia nám slúžila tiež ako výstražný systém, že konkrétny druh sa na nami monitorovanom mieste už nachádza. Z tohto základu sme neskôr rozšírili aplikáciu na monitoring medveďa hnedého, ale aj iných zvierat, ktoré dokážeme s vysokou úspešnosťou identifikovať,“ priblížil Martinský s tým, že združenie monitoruje aj poľovnícke vnadiská.

Začiatkom jesene chce združenie spustiť dlhodobý monitoring medveďa hnedého na území celého Slovenska. Cieľom výskumu nebude zisťovanie početnosti šelmy, ale to, koľko medveďov sa natrvalo usídlilo pri intravilánoch miest a obcí a aký zdroj potravy tam využívajú, keď nemajú potrebu odtiaľ odísť. OZ bude tiež sledovať správanie medveďov pri rozmnožovaní.

Strata plachosti medveďov pri sídlach

„Ak sa totiž rozmnožujú priamo pri ľudských sídlach, strácajú nielen plachosť, ale aj schopnosť plnohodnotne sa znovu adaptovať v lese. Tieto poznatky budú prínosom pre miestne samosprávy pri prevencii konfliktných situácií, pre poľovníkov pri rozhodovaní o umiestnení vnadísk, aby sa predišlo lákaniu medveďov do problematických lokalít, a pre ochranárov pri navrhovaní efektívnych opatrení na minimalizáciu škôd,“ vysvetlil predseda združenia.

Súčasťou metódy OZ v rámci výskumu bude aj systém včasného varovania na prítomnosť medveďa. O výskyte šelmy v konkrétnych lokalitách chcú verejnosť informovať prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie. „Priamo v teréne môžeme turistu, hubára a podobne upozorniť, že sa nachádza v blízkosti častého výskytu medveďa hnedého alebo v blízkosti brlohov či iných miest, kde sa medveď vyskytuje, a upozorniť ho, aby zvážil pokračovanie svojho pobytu v danej lokalite,“ uviedol Martinský.

Podobný systém varovania pred medveďmi podľa združenia funguje napríklad v Rumunsku. V prípade výskytu medveďa v obci či v jej blízkosti dostane každý mobilný telefón v lokalite SMS správu s upozornením. „Takýto výstražný systém však môže byť použitý len vládnou mocou,“ dodal predseda OZ Ursia.

