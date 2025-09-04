Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Ďalší útok medveďa: Pri Prievidzi napadla šelma 27-ročného muža!

NEDOŽERY-BREZANY - Ďalší útok medveďa. V stredu vo večerných hodinách napadla v blízkosti obce Nedožery-Brezany šelma 27-ročného muža. Ten pri incidente utrpel poranenia a bol prevezený do nemocnice.

"Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšený pohyb medveďa hnedého v oblasti nad obcou Nedožery-Brezany v okolí poľovníckej chaty Klčovňa (okres Prievidza). Včera vo večerných hodinách sme zaevidovali útok medveďa hnedého na 27-ročného muža, ktorý pri incidente utrpel poranenia a bol prevezený do nemocnice," uviedla trenčianska krajská polícia. 

 

O udalosti bol bezodkladne vyrozumený aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý v danej lokalite vykonáva potrebné opatrenia. "Polícia vyzýva občanov, aby sa pri pohybe v tejto oblasti správali obozretne, pohybovali sa ideálne v skupinách, rešpektovali pokyny zásahového tímu a v prípade priameho ohrozenia volali na linku 158 alebo 112. Bezpečnosť občanov je pre nás prioritou, preto situáciu pozorne monitorujeme v spolupráci s odborníkmi a príslušnými orgánmi," dodala polícia. 

