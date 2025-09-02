AKTUÁLNE Mesto Nitra upozorňuje na výskyt medveďa: Na miesto už vyrazili policajti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)
NITRA - Mesto Nitra vyzvalo verejnosť na opatrnosť v okolí Kostola sv. Michala archanjela v mestskej časti Dražovce. Ako radnica informovala na sociálnej sieti, v jeho okolí bol v utorok popoludní spozorovaný medveď.
Na miesto už vyrazili mestskí policajti. „Preverujú tu situáciu a miestnych obyvateľov upozorňujú na nutnosť zvýšiť ostražitosť. V prípade, že medveďa spozorujete, okamžite kontaktujte políciu, prípadne zásahový tím Západ. Prosíme, neberte situáciu na ľahkú váhu a zbytočne neriskujte,“ vyzval verejnosť mestský úrad.