Dramatické sekundy v Košiciach: Muž (78) kričal o pomoc spoza zamknutých dverí, polícia musela do bytu vraziť!

KOŠICE - Policajná práca je zväčša o veľmi vypätých situáciách, kedy treba zaťať zuby a konať, kým nie je neskoro. Presne toto si zrejme povedali príslušníci košickej sekcie policajného zboru, ktorí boli privolaní k jednému z bytov, kde sa ozýval zúfalý hlas staršieho 78-ročného muža. Dvere sa však nedali otvoriť, a tak polícia musela patrične reagovať.
O záchrane života informovali príslušníci v príspevku na sociálnej sieti.
Susedov zalarmoval zúfalý krik
Všetko sa odohralo v ranných hodinách v sobotu 30. augusta na Braniskovej ulici v košickom Starom Meste. Susedia už nejaký čas počuli zúfalý hlas muža, ktorý sa dovolával pomoci. Dvere od jeho bytu však neboli z vonkajšej strany priechodné, a tak zavolali hliadku. "Policajti prijali oznámenie, že z jedného z bytov v Košiciach sa ozýva mužský hlas volajúci o pomoc. Hrozilo, že je v ohrození života," potvrdila polícia.
Hliadky preto okamžite dorazili na miesto. "Keďže muž kričal, že sa nevie dostať von a potrebuje pomoc, policajti podľa zákona otvorili byt. V izbe na podlahe našli 78-ročného Košičana so zdravotnými problémami," spresnila polícia, ktorá ihneď mužovi podala tekutiny a preverila jeho životné funkcie.
Išlo o každú sekundu
"Policajti mu poskytli prvú pomoc a na miesto privolali záchranárov, ktorí si muža prevzali do starostlivosti," dodali policajti s tým, že ich rýchla reakcia zabránila vážnym následkom a muž dostal pomoc včas.