Vodiči, spozornite: Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 pri Trenčíne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TRENČÍN - Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 v úseku Trenčín - Dubnica nad Váhom (Nemšová) pred odpočívadlom Zamarovce. Dôvodom ja oprava vozovky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Práce budú prebiehať v kilometri 129,000 až 129,500 - vonkajší jazdný pruh a odbočovací jazdný pruh na odpočívadlo Zamarovce. Obmedzenia potrvajú od pondelka do piatka (5. 9.) do 14.00 h,“ informovala hovorkyňa. Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenie pozornosti a sledovanie situácie v cestnej premávke.