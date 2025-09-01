Pri nehode na D1 sa zranil 35-ročný poľský kamionista: Nesledoval situáciu na ceste

BYTČA - Vážne zranenia vyžadujúce si letecký prevoz do nemocnice utrpel pri predpoludňajšej dopravnej nehode na diaľnici D1 v okrese Bytča 35-ročný poľský kamionista. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič dostatočne nesledoval situáciu v cestnej premávke a s kamiónom vrazil do označeného odstaveného signalizačného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti.
„Následkom nárazu došlo k vymršteniu kovových úlomkov z vozidiel do ľavého jazdného pruhu protismernej časti diaľnice, ktoré zasiahli v tom čase prechádzajúce vozidlo Opel Vivaro. Účastníci dopravnej nehody sa podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ uviedla Šefčíková.
Zasahovala žilinská posádka leteckej záchrannej služby
Na mieste nehody zasahovala žilinská posádka leteckej záchrannej služby Air-Transport Europe (ATE). „Pri strete kamióna s cestárskym vozidlom ostala kabína kamióna úplne zdemolovaná. Jeho 35-ročný vodič poľskej národnosti utrpel vážne poranenia hlavy a tváre. Po rýchlom zásahu pozemných záchranárov a posádky leteckých záchranárov bol pacient ošetrený, stabilizovaný a pri vedomí letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine,“ priblížila zásah ATE.
Diaľničný úsek pri Bytči bol z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretý. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.