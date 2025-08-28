Agresívny 57-ročný kamionista z Turecka čelí obvineniu! VIDEO Napadol policajta

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia vzniesla obvinenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa voči 57-ročnému Senovi C. z Turecka. Agresívny kamionista najprv v utorok (26. 8.) ráno rozbíjal zariadenie čerpacej stanice na Rybničnej ulici v Bratislave, neskôr napadol policajtov. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti po príchode na miesto nadviazali komunikáciu s agresívnym mužom. S policajtmi najprv spolupracoval, následne však zmenil svoje správanie a fyzicky napadol člena hliadky údermi päsťou do tváre,“ priblížil Szeiff. Policajti muža spacifikovali a eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie.
VIDEO
Obvineniu čelí 57-ročný kamionista z Turecka, napadol policajta (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)