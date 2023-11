Paradox v prípade postrelenej kadetky: Jej bratovi za tento výčin hrozí vyšší trest, ako samotnému strelcovi!

Bratovi postrelenej Mišky hrozí oveľa vyšší trest, ako strelcovi z akadémie. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Donio Slovensko, Gettyimages.com, )

BRATISLAVA - Len ťažko si predstaviť, ako sa jej musel po prvom marci 2023 obrátiť život naruby, no napriek tomu stále bojuje. Reč je o kadetke Miške, ktorá bola pedagógom na policajnej akadémii na jar tohto roka vážne postrelená a má doživotné následky. Do popredia sa však dostal prípad jej brata, ktorý sa násilným spôsobom pokúšal spojiť s exministrom vnútra Romanom Mikulcom, keď preliezol cez plot k nemu na pozemok. Za tento čin mu paradoxne hrozí väčší trest, ako pedagógovi, ktorý Mišku postrelil.

Nový Čas popísal, čo sa vlastne v spomínanom prípade deje. Pre pochopenie sa musíme vrátiť o pár mesiacov späť. Presne prvého marca sa mladej kadetke Miške obrátil život hore nohami, keď ju inštruktor nešťastne postrelil, pričom Miška bude mať doživotné následky.

Vlámačka k Mikulcovi

Bolo to práve o tri dni neskôr po streľbe, keď sa akéhokoľvek vysvetlenia začal svojsky dožadovať Miškin brat Pišta, ktorý sa s partiou vybral za vtedajším ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Jeho nereagovanie na domový zvonček si len tak nenechali, a odhodlali sa k Mikulcovi dostať aj cez plot. Tak vnikli na jeho pozemok. Miškin brat sa totiž chcel dozvedieť, prečo jeho sestra neleží v Nemocnici sv. Michala, pretože je policajtka.

Až osemročný trest

Paradox nastáva vo chvíli, keď si uvedomíme, že samotný strelec vyviazol z celého prípadu so 4-ročnou podmienkou, zatiaľ čo Miškin brat môže skončiť oveľa horšie. Za vnik na cudzí pozemok sa totiž meria ešte vyšší trest. "V uvedenom prípade bolo vyšetrovanie ukončené. V danej veci bol vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV podaný návrh na podanie obžaloby. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov ," povedala hovorkyňa Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Mikulec by sa mal pozrieť do zrkadla, reaguje Šutaj Eštok

"Treba niekedy vyselektovať, čo je reálne ohrozenie a čo je zúfalým volaním o pomoc. Oni mu nechceli ublížiť, iba vysvetliť situáciu. Aj bývalý pán minister by sa mal pozrieť do zrkadla a opýtať sa, či mu to stojí za to," povedal k prípadu nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

