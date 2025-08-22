Slováci opäť hýbali s preferenciami: PRIESKUM potvrdil nastúpený trend a v pléne by bol aj NOVÁČIK!

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali počas augusta, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko, ktoré by malo v závese za sebou Smer-SSD a Republiku. Vyplýva to z posledných čísel skúmaných preferencií politických strán. Tie sa do parlamentu dostávajú aj s nováčikom, ktorý už mesiace bojuje o pokorenie 5-percentnej hranice.
archívne video
S prieskumom politických strán prišiel Denník N, pre ktorý ho vypracovala agentúra Ipsos v dňoch 15. až 19. augusta 2025.
PS by vyhralo s 22,5 percentami a predbehlo by tak koaličný Smer-SSD, ktorý by získal rovných 20 percent. Nasleduje veľký odstup, kde sa o tretie miesto bijú Republika (10,3 percenta) a Hlas-SD (9,8 percenta hlasov).
Na ďalšom mieste by sa nachádzalo hnutie Slovensko so 7,5 percentami hlasov a nasledovala by ho Sloboda a Solidarita so 7,1 percentom hlasov. Predposledným v parlamente by bolo Kresťanskodemokratické hnutie s rovnými šiestimi percentami.
Nováčik v parlamente
Práve mimoparlamentní Demokrati by sa podľa tohto prieskumu po prvýkrát dostali do pléna s tesnými 5,2 percentami hlasov a uzavreli by tak parlamentný kruh strán.
Z vonkajšej strany by sa na parlament dívala 3,6-percentná Aliancia, koaličná SNS (2,7 percenta) a Sme rodina (2 percentá hlasov).