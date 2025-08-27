Ranný šok v Bardejove: Muž narazil na medveďa priamo na ceste do práce! Muž opísal chvíle hrôzy

BARDEJOV – Ranná cesta do práce sa v pondelok pre mladého Bardejovčana zmenila na desivý zážitok. Muž sa rozhodol skrátiť si cestu porastom medzi sídliskom a centrom mesta, no na kovovom mostíku mu skrížil cestu statný medveď.
„Spoza stromu som zrazu uvidel, ako sa postavil na zadné nohy,“ opísal pre televíziu JOJ Stanislav. Najskôr si myslel, že ide o diviaka, no keď sa zviera vzpriamilo, okamžite mu bolo jasné, že stojí oproti medveďovi. Vystrašený mladík sa rozbehol späť na sídlisko, pričom za sebou už len počul dupot po mostíku a šušťanie lístia. Našťastie vyviazol bez zranení.
Stanislav priznáva, že keby sa do podobnej situácie dostal niekto starší, nemuselo by to dopadnúť tak šťastne. „Tadiaľto chodia ľudia ráno do práce. Keby tam stretla medveďa nejaká staršia pani, neviem, či by dokázala tak rýchlo utekať do kopca ako ja,“ uzavrel.
Incident nenechal ľahostajnú ani radnicu. V parku, kde sa mal medveď pohybovať, chcú osadiť fotopasce. „Reagovali sme promptne. Hneď sme vyzvali občanov, aby boli ostražití, najmä pri vychádzkach, pretože park je miesto, kde ľudia radi trávia voľný čas. Chceme, aby dávali väčší pozor,“ uviedol pre televíziu Štefan Hij, vedúci referátu tlačového a MV MsÚ Bardejov.
Na miesto prišiel aj Zásahový tím medveďa hnedého Východ, ktorý však výskyt medveďa na sídlisku nepotvrdil. „Aj napriek tomu však apelujeme na obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, aby boli pri prechádzkach naďalej ostražití a pozorní,“ dodalo mesto na sociálnej sieti.