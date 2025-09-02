Ďalší útok medveďa: Matku troch detí napadla šelma! Ťahala ju po zemi desiatky metrov

ANCHORAGE - Na Aljaške došlo k dramatickému útoku medveďa. Jeho obeťou sa stala 36-ročná zdravotná sestra Ariean Coltonová, ktorá len pár krokov od domu vybehla na ranný tréning. Zviera ju pohrýzlo, odvlieklo desiatky metrov a spôsobilo jej vážne poranenia.
Bežný tréning sa zmenil na horor
Ariean Coltonová sa s rodinou presťahovala na Aljašku len v lete. Namiesto života v malebnej prírode však bojovala o vlastné prežitie. Ako uviedla Fox News, lekári očakávajú sériu náročných operácií a dlhodobý pobyt v nemocnici.
Incident sa odohral krátko pred pol šiestou ráno. Sused najprv predpokladal, že medveď napadol psa. „Počul som štekot a zvláštny hluk. Keď som vyšiel von, videl som, že medveď ťahá moju susedku. Zostal som stáť v šoku,“ opísal pre KTUU-TV.
Útok priamo pred domom
Podrobnosti potvrdil odborník na divokú zver David Lorring z aljašskej agentúry pre prírodu. „Dostala sa asi päťdesiat metrov od domu, keď na ňu medveď zaútočil. Odvliekol ju približne sto metrov po ceste,“ uviedol pre denník Metro.
Ženu so zraneniami hlavy a tváre previezli vrtuľníkom do nemocnice v Anchorage. Napriek krvácaniu zostala pri vedomí a dokázala komunikovať.
Rodina prosí o pomoc
Náklady na liečbu ďaleko presahujú finančné možnosti rodiny. Preto jej príbuzní založili zbierku na GoFundMe, ktorá už vyzbierala takmer 90-tisíc dolárov.
„Operácie a následná starostlivosť budú veľmi nákladné. Ariean už absolvovala prvý zákrok a lekári sú optimistickí. Cesta k uzdraveniu je však dlhá,“ uviedla Amanda Coltonová, ktorá zastupuje manžela zranenej ženy. Poďakovala tiež za všetky modlitby a podporu.
Pátranie po medveďovi
Podľa stôp ide o medveďa hnedého. Úrady nasadili drony aj hliadky v teréne a varovali obyvateľov, aby zvýšili ostražitosť, držali deti i domáce zvieratá pod dohľadom a nenechávali vonku žiadne potraviny.