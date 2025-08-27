Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii: Ministerstva obrany nie je problém, tvrdí Fico

BRATISLAVA/SENICA - Vládna koalícia je momentálne v záverečnej časti diskusie o konsolidácii verejných financií na budúci rok. Väčšina opatrení je už dohodnutá, diskutuje sa teraz o tom, v akej miere sa má na konsolidácii podieľať štát. Uviedol to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Senici premiér Robert Fico (Smer-SD). Odmieta, že by boli rokovania zaseknuté na téme vyšších výdavkov Ministerstva obrany (MO) SR, ako to skôr naznačoval predseda koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
„Nie, to nie je pravda, absolútne. Viete, to je tak, že ministerstvo obrany má stanovené medzinárodne povinné výdavky na úrovni minimálne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ vyhlásil Fico s tým, že vláda má k týmto výdavkom jasné stanovisko. „Na zbrojenie v roku 2026 nepôjde ani o cent viac, to je po prvé. Po druhé, minister obrany bude veľmi aktívne postupovať a pokračovať vo financovaní projektov duálneho určenia,“ podčiarkol premiér.
Pripomenul, že bez MO by nebolo možné stavať novú nemocnicu v Prešove či Bratislave. Diskusia by podľa Fica mohla byť, či Slovensko zníži výdavky na obranu pod 2 %, čo je však medzinárodný záväzok SR. Žiadne zvyšovanie výdavkov na zbrojenie v roku 2026 však nebude.
„Čiže ak hovoria účastníci koaličných rád, že nie sme na niečom dohodnutí, áno, nie sme dohodnutí na tom, aký má byť podiel štátu. Ja tvrdím, že by mal byť veľký, to je môj postoj,“ zdôraznil premiér. Zároveň však podľa vlastných slov rozumie tomu, že každé ministerstvo má inú štruktúru výdavkov. Rezort práce má napríklad vysoký podiel povinných, zákonom daných výdavkov, iné ministerstvá môžu s peniazmi narábať voľnejšie.
„Ale štát sa musí nejako podieľať na konsolidácii. A to je záverečná časť diskusie, ktorú momentálne vedieme,“ dodal Fico. Opätovne odmietol špekulácie o zvyšovaní dane z pridanej hodnoty (DPH). Nemal by sa ani znižovať odvod do druhého dôchodkového piliera. „Môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o príspevok do druhého piliera, bez dotknutia, všetko zostáva,“ konštatoval premiér.